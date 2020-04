La LHJMQ annonce ses finalistes pour le Joueur-étudiant de l’année

Après avoir fait la promotion du programme scolaire et de bourses de la LHJMQ, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière d’annoncer les trois nommés pour le Trophée Marcel-Robert: Rafaël Harvey-Pinard (Saguenéens de Chicoutimi), Gabriel Proulx (Drakkar de Baie-Comeau) et Matthew Welsh (Islanders de Charlottetown).

Le trophée est octroyé annuellement depuis 1981 au joueur qui concilie le mieux les performances sur la patinoire ainsi que sur les bancs d’école. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve quelques membres du personnel hockey des équipes, notamment Marc Denis, Daniel Lacroix ainsi que Jocelyn Thibault.

Finaliste en 2018-2019, Rafaël Harvey-Pinard a connu une autre année fructueuse en classe et sur la patinoire. Le capitaine des Saguenéens a maintenu une moyenne de 92% en Sciences de la Nature et il obtiendra son diplôme d’études collégiales au cours de l’été. Le joueur de 20 ans a continuellement fait preuve de caractère, de persévérance et d’assiduité. Il prêche par l’exemple à tous les niveaux et son passage dans l’uniforme des Saguenéens aura certainement été bénéfique pour la prochaine génération de joueurs.

Gabriel Proulx est un réel modèle de persévérance et de discipline. Il sait ce que ça prend pour être un leader exceptionnel au hockey et dans la salle de classe. Le Belœillois a suivi pas moins de 19 cours en ligne par le biais de Cégep à distance au cours des deux dernières années et demie. Il a décroché son DEC avec une moyenne de 86%. Après avoir évolué trois ans au Cap-Breton et une saison à Baie-Comeau, il a été en mesure de marier les succès sur la patinoire et en classe grâce à des efforts soutenus. À l’automne prochain, il poursuivra ses études en actuariat à l’Université Concordia.

Récipiendaire du Trophée Marcel-Robert la saison dernière, Matthew Welsh est de retour parmi les finalistes en 2019-2020. Son dossier scolaire est encore une fois stupéfiant cette année. Au terme de la session actuelle, il aura complété 23 cours de son programme universitaire en Administration des affaires. Jusqu’à maintenant, il a maintenu une excellente moyenne pondérée cumulative de 3.8. Matthew est excessivement engagé dans tout ce qu’il entreprend et démontre une passion soutenue autant à l’école que dans son quotidien.