La LHJMQ annonce les gagnants du Prix Dr Sylvain Simard de 2022

Le gardien des Wildcats de Moncton Vincent Filion (prix d’or), le défenseur des Eagles du Cap-Breton Brayden Schmitt (prix d’argent), ainsi que le joueur de centre du Drakkar de Baie-Comeau Marc-Antoine Séguin (prix de bronze) sont les récipiendaires 2022 du Prix Dr Sylvain Simard.

Créé en décembre 2019, le Prix Dr Sylvain Simard est nommé en l’honneur de l’ancien porte-couleurs et actuel médecin des Saguenéens de Chicoutimi, Sylvain Simard. Par le biais de la Fondation LHJMQ, le Dr Simard récompense des étudiants qui sont inscrits dans des cours de science tels que les mathématiques, la chimie, la biologie ainsi que la physique. Les bourses sont attribuées comme suit:

Prix d’or: 2 500$

Prix d’argent: 1 500$

Prix de bronze: 1 000$

Vincent Filion a terminé son Grade 12 à l’école secondaire Bernice MacNaughton de Moncton l’année dernière en suivant pas moins de cinq cours de sciences, dans lesquels il a maintenu une moyenne impressionnante de 94%. Le cerbère des Wildcats poursuit son parcours éducatif à l’Université de Moncton avec des cours de mathématiques et de chimie.

Brayden Schmitt était inscrit au Grade 12 de Northern Pre University l’année dernière, où il a suivi quatre cours de sciences (chimie, biologie, fonctions avancées et calculs vectoriels) dans lesquels il a maintenu une moyenne étincelante tout en jouant pour l’Armada de Blainville-Boisbriand. Il poursuit désormais son cheminement scolaire à l’Université Athasbasca avec des cours d’administration et de français.

Marc-Antoine Séguin a étudié en Sciences de la Nature au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et au Cégep de Chicoutimi. Malgré une transaction qui l’a amené de Rouyn-Noranda à Chicoutimi, il a réussi à maintenir des résultats époustouflants, notamment dans ses cours de sciences – calcul intégral, chimie, probabilités et statistiques et physique.

À propos du Dr Sylvain Simard

Né en 1964, le Dr Sylvain Simard est un ancien joueur de la LHJMQ et un médecin généraliste. Il a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan au début des années 80. Un choix de première ronde des Saguenéens en 1981, il a marqué pas moins de 93 buts et amassé 197 points en 189 parties de saison régulière. Après sa carrière junior, il a poursuivi ses études à l’Université McGill, d’où il a gradué en médecine en 1991.