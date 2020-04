La LHJMQ annonce les finalistes du Trophée Émile-Bouchard

Vendredi dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître ses finalistes pour le meilleur défenseur défensif. Aujourd’hui, la ligue met en lumière les trois arrières qui sont en nomination pour le Trophée Émile-Bouchard, remis au Défenseur de l’année. Les nommés de cette année sont Justin Bergeron (Rimouski), Jordan Spence (Moncton) ainsi que William Villeneuve (Saint John).

La distinction est nommée en l’honneur de l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la Renommée, Émile « Butch » Bouchard, qui a excellé au niveau de la Ligue nationale de hockey entre 1941 et 1956. Il a remporté quatre Coupes Stanley et a été voté sur les équipes d’étoiles de la LNH à quatre reprises. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve certains des meilleurs défenseurs actuels de la LNH, soit Kristopher Letang, Samuel Girard et Thomas Chabot.

Justin Bergeron fut l’une des pièces maîtresses de la conquête de la Coupe Memorial des Huskies Rouyn-Noranda au printemps dernier. Après avoir été invité au camp des recrues des Blue Jackets de Columbus, Bergeron a débuté sa saison du bon pied avec Rouyn-Noranda, enregistrant pas moins de 24 points en 32 parties. Il a été échangé à Rimouski au cours de la période de transactions des fêtes et il est devenu l’une des pierres angulaires de cette équipe qui aspirait aux grands honneurs. Le défenseur de 19 ans n’a pas déçu ses nouveaux partisans avec 18 points en 25 parties, tout en maintenant un différentiel de +21.

Jordan Spence a été confirmé comme l’un des finalistes du Trophée Kevin-Lowe vendredi dernier. En plus d’être un des meilleurs défenseurs défensifs du circuit, la Recrue de l’année en 2018-2019 a démontré sa polyvalence tout au long de la dernière saison. L’espoir des Kings de Los Angeles a prouvé qu’il était en mesure de jouer un rôle important dans les deux sens de la patinoire, cumulant neuf buts et 43 mentions d’aide en plus d’un étincelant différentiel de +49.

Il est juste de mentionner que William Villeneuve a littéralement explosé offensivement en 2019-2020. Après avoir recueilli 19 points à sa saison recrue, le Sherbrookois a marqué neuf buts et ajouté 49 aides en 64 parties durant sa deuxième campagne. Il a conclu la saison au premier rang parmi les défenseurs de la LHJMQ pour les points (58), les mentions d’aide (49) et de la moyenne de point par match (0,91), en plus de terminer au premier rang des pointeurs de son équipe.