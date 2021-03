Joueur de la semaine Ultramar | Justin Côté (29 mars 2021)

Le Joueur de la semaine Ultramar de la dernière semaine d’activités dans la LHJMQ est le centre des Voltigeurs de Drummondville, Justin Côté. En deux parties, le joueur de 16 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield a touché la cible à cinq reprises en plus d’ajouter une mention d’aide dans les triomphes des Voltigeurs.

Alors que les Rouges évoluaient à domicile mercredi soir, Côté a enregistré son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ, en plus d’ajouter une passe sur le but de la victoire et de maintenir un différentiel de +3, dans le gain de 7 à 4 de Drummondville sur Blainville-Boisbriand. La dynamique recrue était un choix évident pour la première étoile de la partie.

Côté va poursuivre sa séquence fructueuse le lendemain dans l’environnement protégé du Centre Marcel-Dionne. Son but en avantage numérique inscrit à 5:48 de la période médiane va tenir jusqu’au bout pour devenir le but victorieux de la partie; une autre première pour la recrue. Il va même ajouter le but d’assurance que trois minutes plus tard en route vers une victoire de 5 à 2 sur les Olympiques de Gatineau. Pour une deuxième soirée consécutive, Côté rafle les honneurs de la première étoile de la partie.

Justin Côté a été sélectionné par les Voltigeurs en deuxième ronde de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ. Sa plus récente poussée offensive lui donne un total de 15 points en neuf parties lors du mois de mars. Il mène actuellement toutes les recrues du circuit pour le nombre de buts (17) et est installé au cinquième rang pour le total de points (24).

Joueur de la semaine Ultramar 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 Oct. – 11 Oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 3 | 12 Oct. – 18 Oct. : Félix-Antoine Marcotty (Titan | Acadie-Bathurst)

Semaine 4 | 19 Oct. – 25 Oct. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 5 | 26 Oct. – 1 Nov. : Jordan Spence (Wildcats | Moncton)

Semaine 6 | 2 Nov. – 8 Nov. : Elliot Desnoyers (Mooseheads | Halifax)

Semaine 7 | 9 Nov. – 15 Nov. : Alex Beaucage (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 8 | 16 Nov. – 22 Nov. : Luke Henman (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 9 | 23 Nov. – 30 Nov. : Justin Robidas (Foreurs | Val-d’Or)

Semaine 10 | 22 Jan. – 24 Jan. : Samuel Hlavaj (Phoenix | Sherbrooke)

Semaine 11 | 29 Jan. – 31 Jan. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)

Semaine 12 | 1 Fév. – 7 Fév. : Christopher Merisier-Ortiz (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 13 | 8 Fév. – 14 Fév. : Edouard St-Laurent (Huskies | Rouyn-Noranda)

Semaine 14 | 15 Fév. – 21 Fév. : Cédric Desruisseaux (Islanders | Charlottetown)

Semaine 15 | 22 Fév. – 28 Fév. : Zachary L’Heureux (Mooseheads | Halifax)

Semaine 16 | 1 Mar. – 7 Mar. : Xavier Cormier (Océanic | Rimouski)

Semaine 17 | 8 Mar. – 14 Mar. : Ryan Francis (Sea Dogs | Saint John)

Semaine 18 | 15 Mar. – 21 Mar. : Colten Ellis (Islanders | Charlottetown)

Semaine 19 | 22 Mar. – 28 Mar. : Justin Côté (Voltigeurs | Drummondville)