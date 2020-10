Joueur de la semaine LHJMQ | Mavrik Bourque (13 octobre 2020)

Le plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ est le joueur de centre des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque. Dans un programme double au cours de weekend, le jeune Plessisvillois de 18 ans a touché la cible à trois reprises en plus d’ajouter une paire de mentions d’aide, alors que les Cataractes ont connu une fiche parfaite de 2-0.

Vendredi soir à domicile, Bourque a marqué son premier filet de la saison lors de la période médiane. Il a ajouté ensuite une mention d’aide sur le but égalisateur dans le gain de 5-4 de sa formation en tirs de barrage face à l’Océanic de Rimouski. Le vétéran de troisième année a également remporté 11 de ses 18 confrontations au cercle de mise en jeu en plus de récolter la première étoile de la partie.

Dimanche après-midi à Chicoutimi, Bourque en a remis en marquant à deux reprises en plus d’ajouter une mention d’aide sur le but gagnant à mi-chemin en troisième période dans la remontée et la victoire de 5-3 des Shawiniganais sur les Saguenéens. Pour la deuxième fois en autant de parties, il a été nommé la première étoile de la partie alors que son équipe signait un troisième triomphe consécutif.

Évidemment, la plus grande nouvelle de la semaine dernière pour Bourque est survenue mardi soir, soirée où il a attendu son nom appelé en première ronde du Repêchage de la LNH 2020 par les Stars de Dallas au 30e échelon. Pour l’habile joueur de centre, ceci est définitivement un fait d’armes de sa carrière junior dans laquelle il a obtenu deux saisons de 25 buts et où il a dominé les statistiques individuelles de son équipe avec 71 points en 2019-20.

Joueur de la semaine LHJMQ 2020-2021 :

Semaine 1 | 2 Oct. – 4 Oct. : Miguël Tourigny (Armada | Blainville-Boisbriand)

Semaine 2 | 5 oct. – 11 oct. : Mavrik Bourque (Cataractes | Shawinigan)