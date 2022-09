Joueur de la Semaine 1 – William Rousseau (Québec)

Le premier joueur de la semaine de la saison 2022-2023 de la LHJMQ est le cerbère des Remparts de Québec, William Rousseau. Dans un doublé, le Trifluvien de 19 ans a été parfait en deux sorties avec une moyenne de buts alloués de 0,50 et un pourcentage d’arrêt de 0,981 %, alors que les redoutables Remparts débutent leur saison sans revers.

Dans la partie d’ouverture de vendredi soir, Rousseau a donné à ses partisans de la substance pour célébrer en lever de rideau, bloquant les 23 lancers dirigés en sa direction en plus de rafler la première étoile de la partie. Sa performance sans faille a permis aux Remparts de mériter une importante victoire de 1 à 0 sur les Saguenéens de Chicoutimi.

Toujours d’office à la maison samedi soir, le vétéran de trois saisons a poursuivi sa séquence étincelante. Son brio de 30 arrêts a aidé les Remparts à triompher au compte de 3 à 1 face aux Tigres de Victoriaville. Une fois de plus, il a été nommé première étoile de la partie, alors que sa tentative d’obtenir un second jeu blanc en autant de matchs a été gâché avec un peu plus de quatre minutes à faire en troisième période. Ce but mettait fin à une séquence de près de 116 minutes sans avoir accordé un but pour débuter une saison régulière.

Rousseau a été sélectionné par les Remparts en cinquième ronde de la Séance de sélection de la LHJMQ de 2019. Son impressionnant départ est dans la lignée de ses brillantes sorties de la saison dernière, alors qu’il a affiché un dossier de 23-8, une moyenne de buts alloués de 2,45 ainsi que trois blanchissages.