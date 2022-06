Jordan Dumais est le Joueur le plus gentilhomme de la LHJMQ en 2022

La Ligue de hockey junior majeur du Québec vient d’annoncer que le gagnant du Trophée Frank-J.-Selke de 2022 est Jordan Dumais des Mooseheads d’Halifax.

Le trophée est remis annuellement au joueur le plus gentilhomme de la ligue. Pour être considéré dans cette catégorie, le joueur doit avoir fait preuve de son efficacité sur la patinoire, démontrer un respect important pour ses adversaires et les officiels et éviter le banc des pénalités.

Un espoir du Repêchage 2022 de la LNH, Dumais vient de conclure une magnifique campagne dans laquelle il a marqué 39 buts et ajouté 70 mentions d’aide en 68 parties. Un des attaquants les plus utilisés chez les Mooseheads, le natif de l’Île-Bizard n’a passé seulement que six minutes au banc des punitions cette saison.

