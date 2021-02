Hommage à Maurice Tanguay (1933-2021)

Maurice Tanguay est un passionné de hockey qui a marqué à tout jamais l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Celui qui a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2010 en tant que bâtisseur sera à tout jamais reconnu comme étant le père-fondateur de la concession de l’Océanic de Rimouski.

Dès son arrivée dans le Bas-Saint-Laurent en 1995, l’homme d’affaires cherche rapidement à faire de sa franchise l’une des plus prestigieuses de la ligue. Mais ce n’est qu’à la troisième saison de l’Océanic, en 1997-1998, que Maurice Tanguay prend un réel contrôle sur l’équipe à titre de Vice-président hockey et directeur-gérant.

Après avoir emménagé à Rimouski accompagné de sa conjointe Madeleine, l’homme originaire de Saint-Philémon-de-Bellechasse imprègne rapidement sa philosophie au sein de l’organisation et l’identité de l’équipe commence à prendre forme.

« Il venait tous les jours et on réglait tout ce qu’on devait faire pour le hockey », se remémore Doris Labonté, le tout premier entraineur-chef de l’équipe. « Il a eu une grosse influence à partir de là, c’était vraiment lui le meneur de l’organisation. De l’extérieur, les gens ne voyaient pas tout ce qu’il faisait et pensaient que c’était juste un papa-gâteau. »

Mais la perception était trompeuse. Maurice Tanguay était non seulement alimenté par son désir de gagner, mais il témoignait constamment son amour et son respect envers tous les joueurs et membres du personnel de son organisation. Bref, l’homme d’affaires était parvenu à bâtir une grande famille qui résidait sous un même toit, soit celui du Colisée de Rimouski.

Maurice Tanguay s’est tout aussi rapidement fait une réputation auprès des joueurs du circuit. Tout le monde savait qu’à Rimouski, on prenait soin des membres de l’équipe. En bout de ligne, ce sont eux qui donnent le spectacle aux partisans, et ça, M. Tanguay le savait très bien.

« Ce n’était pas le style de patron qui regarde ça de sa loge et qui ne s’implique pas », se rappelle Doris Labonté. « À tous les jours, il venait dans le bureau des entraîneurs et on jasait de hockey. Il ne s’est jamais mêlé des stratégies. [Pour lui,] c’était de savoir si un joueur avait des problèmes et comment les régler. Il réglait les situations lui-même ou avec nous. »

« Il avait beaucoup de respect pour les partisans et surtout les joueurs », se souvient Labonté. « Les joueurs [le] sentent ça. [Ils] n’avaient pas peur de lui parler et ils ne discutaient pas de hockey. M. Tanguay voulait les connaître, que ce soit sur leur famille ou leurs études. »

En commençant par Allan Sirois, en passant par Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby, M. Tanguay a joué un énorme rôle dans l’arrivée de ces joueurs auprès de sa formation. Ce sont également ces derniers qui ont grandement contribué aux succès de l’Océanic sur la patinoire.

« On a quand même eu des bons joueurs dans les deux premières saisons, mais le déclic s’est fait lorsque son groupe et lui ont réussi à convaincre Vincent Lecavalier de venir chez nous », a noté l’ancien entraîneur-chef. « Le public motivait beaucoup [Maurice]. Il voyait la réponse du public et il disait : il faut leur en donner plus. Au lieu d’empocher tous les profits avec ses actionnaires, il voulait toujours avoir le produit le plus performant sur la patinoire. Il prenait ses décisions en fonction de ses joueurs et du public. »

Avec cette approche, le succès n’a pas tardé à venir pour Maurice Tanguay et l’Océanic de Rimouski. C’est sous sa gouverne que l’équipe a remporté deux trophées Jean-Rougeau (2000, 2005), deux fois la Coupe du Président (2000, 2005), ainsi que la prestigieuse Coupe Memorial en 2000. D’ailleurs, au terme de la saison 1999-2000, Maurice s’est vu remettre le trophée John-Horman à titre d’administrateur de l’année dans la LHJMQ.

Loin de l’aréna, M. Tanguay a non seulement été un père de famille attentionné, mais également un citoyen exemplaire. En 2002, il a été accueilli à titre de membre de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction canadienne célébrant ceux et celles qui ont apporté une contribution extraordinaire à la nation. Pour Maurice Tanguay, c’est via la fondation qui porte son nom qu’il est parvenu à transformer la société.

« Depuis le début des années 90, la Fondation Maurice Tanguay vient en aide aux enfants handicapés de tout l’Est du Québec en posant des gestes concrets directement auprès des familles ou auprès d’organismes qui les appuient », peut-on lire sur la page d’accueil de la fondation.

Finalement, que ce soit dans les arénas de la LHJMQ ou dans la société elle-même, il est impossible d’ignorer les innombrables contributions de Maurice Tanguay.

Le 25 février 2021, c’est un grand homme qui nous a quitté.