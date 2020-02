Harvey-Pinard, un véritable symbole de succès sur glace et en classe

Rafaël Harvey-Pinard a été couronné champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda la saison dernière. Mais ce que peu de gens savent est qu’il était aussi l’un des trois finalistes pour l’obtention du Trophée Marcel-Robert, remis annuellement au joueur de la LHJMQ qui possède la meilleure combinaison d’accomplissements scolaires et sportifs.

Celui qui porte aujourd’hui le « C » de capitaine avec les Saguenéens de Chicoutimi a non seulement amené son leadership sur la glace et dans le vestiaire de sa nouvelle formation, mais aussi dans la salle de classe. Apprenez-en davantage sur celui qui incarne ce que c’est d’être un étudiant-athlète modèle!