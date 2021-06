Gaucher, Mercer et Pelletier votés les finalistes du Trophée Guy-Carbonneau

Nathan Gaucher (Remparts de Québec), Dawson Mercer (Saguenéens de Chicoutimi) et Jakob Pelletier (Foreurs de Val-d’Or) sont les trois finalistes 2020-2021 du Trophée Guy-Carbonneau remis au meilleur attaquant défensif.

Parmi les anciens récipiendaires de ce prix, on retrouve les attaquants de la LNH Phillip Danault des Canadiens de Montréal et Nicolas Roy des Golden Knights de Vegas.

La distinction est nommée en l’honneur du Septilien, Guy Carbonneau, qui a évolué durant quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi et qui a remporté trois trophées Selke comme meilleur attaquant défensif dans la Ligue nationale de hockey. Il a été introduit au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2001 après avoir enregistré des chiffres ahurissants (274PJ-171B-264A) au cours de son passage dans la LHJMQ. Il fut également élu au Temple de la renommée du hockey l’année dernière, après une impressionnante carrière de 1318 parties dans la LNH.

À sa seconde saison, Nathan Gaucher a enregistré 31 points (14B-17A) en 30 parties de saison régulière. Le choix de premier tour au Repêchage 2019 de la LHJMQ a terminé la saison avec un différentiel de +6, une nette amélioration pour le joueur originaire de Richelieu qui avait conclu la dernière campagne avec un rendement de -15.

Suite à sa sélection en première ronde par les Devils du New Jersey, Dawson Mercer est revenu chez les Saguenéens de Chicoutimi et a mené l’équipe au troisième rang du classement de la LHJMQ. Le natif de Bay Roberts, Terre-Neuve a marqué 19 filets et a amassé 17 mentions d’aide en 23 parties, en plus d’ajouter 17 points lors des séries éliminatoires de la Coupe du Président. Il a également maintenu un différentiel de +15 au cours de la campagne 2020-21.

L’espoir de premier plan des Flames de Calgary, Jakob Pelletier, a connu une saison d’exception avec les Foreurs. Val-d’Or a terminé au deuxième rang au classement général et Pelletier mène actuellement la charge pour son équipe vers une conquête de la Coupe du Président. L’attaquant a mené sa formation au chapitre des points avec 43 (13B-30A) en 28 parties de saison régulière. Le capitaine des Foreurs a également affiché un différentiel de +25.