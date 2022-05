Gascon, Gaucher et Roy en nomination pour la Personnalité de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les finalistes du Trophée Paul-Dumont 2021-2022.

Ève Gascon des Olympiques de Gatineau, Nathan Gaucher des Remparts de Québec et Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke sont en lice pour l’obtention de cet honneur.

Le Trophée Paul-Dumont reconnait les personnalités qui ont eu un impact médiatique positif et qui ont contribué à améliorer l’image du circuit au cours de la dernière saison. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve des personnalités bien connues comme Sidney Crosby, Jonathan Drouin, Brad Richards et Michel Therrien.

La distinction est nommée en l’honneur de l’ancien directeur général et président de la LHJMQ, Paul Dumont, qui a également été le directeur général des Remparts de Québec. Il a également été un des cofondateurs du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.