Gala des rondelles d’Or: les finalistes déterminés pour le Trophée Kevin-Lowe

Jarrett Baker (Eagles du Cap-Breton), Adam McCormick (Eagles du Cap-Breton) et Jordan Spence (Wildcats de Moncton) sont les trois nommés pour le prix du meilleur défenseur défensif de 2019-2020.

Le Trophée Kevin-Lowe est décerné annuellement depuis 2004-2005 et est nommé en l’honneur de cet ancien des Remparts de Québec qui a disputé 1 254 parties dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton et des Rangers de New York. Lowe a également été champion de la Coupe Stanley à six reprises et a été nommé sur les équipes d’étoiles à sept reprises.

Jarrett Baker vient de conclure sa quatrième saison dans la LHJMQ et sa première campagne dans l’uniforme des Eagles. Originaire de Black Rock en Nouvelle-Écosse, il a marqué six buts et ajouté 33 mentions d’aides en 59 parties, tout en maintenant un étincelant différentiel de +27.

Son coéquipier Adam McCormick a fait preuve de constance lors des 231 parties auxquelles il a participé dans sa carrière de quatre années avec les Eagles du Cap-Breton. Le joueur de 19 ans de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, a inscrit trois buts et a été complice à 30 reprises en 50 parties de saison régulière. Il a également conservé un impressionnant différentiel de +45, un sommet chez les Eagles.

Jordan Spence est une véritable étoile montante depuis son arrivée en 2018. Né à Cornwall, à l’Île-du-Prince-Édouard, mais élevé au Japon, l’espoir des Kings de Los Angeles a raflé le prix de Recrue de l’année en 2018-19 grâce à une saison ahurissante où il a compilé 49 points. Il n’a indéniablement pas ralenti la machine depuis, marquant neuf buts cette saison et ajoutant 43 mentions d’aide tout en préservant un différentiel remarquable de +49, soit le meilleur rendement parmi les défenseurs de la ligue.