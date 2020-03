Félix Robert rejoint officiellement l’élite de la Ligue

Félix Robert est le meilleur pointeur de la meilleure équipe au pays.

Pourtant, on entend à peine parler de ses succès cette saison.

Robert ne suit qu’Alexis Lafrenière au niveau de la meilleure moyenne de points par match cette saison. Ce n’est pas rien.

De plus, il est à égalité au 1er rang de la LHJMQ pour le plus de buts en avantage numérique, se retrouve au 4e rang pour les passes, et il complète actuellement le Top 5 des meilleurs pointeurs du circuit. Robert mène aussi la ligue au niveau des premiers buts marqués et il est le joueur de centre le plus efficace dans le cercle des mises en jeu.

Si vous n’aviez toujours pas entendu parler de Félix Robert, et bien le tour est joué.