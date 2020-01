Faits Saillants Match des Meilleurs Espoirs Kubota | Blanc (5) – Rouge (3)

Le défenseur des Sea Dogs Jérémie Poirier a obtenu un but et une aide et l’attaquant des Saguenéens Dawson Mercer a marqué une fois pour Équipe Rouge, mais une deuxième période de trois buts d’Équipe Blanc l’a menée vers une victoire de 5-3 au Match des Meilleurs Espoirs LCH/LNH Kubota 2020. C’est le gardien du Phoenix Samuel Hlavaj qui a débuté la rencontre devant le filet des blancs, lui qui a été remplacé à la mi-match alors qu’il avait une avance de 3-2 et 11 arrêts à sa fiche.

STATISTIQUES COMPLÈTES DU MATCH : bit.ly/MEKLCH2020