Dévoilement du Défenseur défensif de l’année 2019-2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui le quatrième gagnant de ses trophées individuels en honorant le meilleur défenseur défensif de la saison. Le Trophée Kevin-Lowe est décerné depuis 2004-2005 et compte les défenseurs de la LNH Kristopher Letang et David Savard parmi ses anciens récipiendaires.

Le gagnant de cette année est présenté par nul autre que l’ancien joueur de la ligue au nom duquel ce trophée est renommé, Kevin Lowe. À titre de porte-couleurs des Remparts de Québec entre 1976 et 1979, Lowe a inscrit 42 buts et a amassé 131 mentions d’aide en 201 parties dans la LHJMQ. Il a participé à la finale de la Coupe du Président de 1977, mais les Remparts ont trébuché en cinq parties face aux Castors de Sherbrooke. Le natif de Lachute a ensuite poursuivi sa brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey en disputant 1 254 parties avec les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York. Lowe a été reconnu comme défenseur étoile de la LNH à sept reprises et a remporté la Coupe Stanley à six reprises.