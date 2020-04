Dévoilement du Conseiller pédagogique de l’année dans la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a débuté ses annonces de trophées d’organisations vendredi après-midi dernier avec le prix de l’Équipe marketing de l’année. Le circuit présente aujourd’hui le Trophée Denis-Arsenault qui est remis au Conseiller pédagogique de l’année.

Zachary Fucale est notre présentateur spécial pour la récompense d’aujourd’hui. Le Rosemèrois a évolué pendant quatre saisons dans la LHJMQ dans l’uniforme des Mooseheads de Halifax et des Remparts de Québec. Il a enregistré pas moins de 134 victoires en 204 parties, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2.73 et un pourcentage d’arrêts de 0.898%. Fucale est également un champion de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. En plus de son illustre carrière junior, le choix de premier tour à la Séance de sélection de la LHJMQ de 2011 était également un excellent étudiant. Il fut sélectionné comme joueur-étudiant du mois à quelques reprises, en plus d’être le candidat de son équipe pour le Trophée Marcel-Robert.