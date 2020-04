Dévoilement des nommés pour le Trophée Michel-Bergeron

Après avoir annoncé les finalistes du Trophée Raymond-Lagacé octroyé à la recrue défensive de l’année vendredi dernier, la ligue a dévoilé aujourd’hui les trois nommés pour la meilleure recrue offensive. Les finalistes au Trophée Michel-Bergeron de 2019-2020 sont Zachary Bolduc de l’Océanic de Rimouski, Zachary Dean des Olympiques de Gatineau ainsi que Zachary L’Heureux des Wildcats de Moncton.

Le trophée est nommé en l’honneur de Michel Bergeron, qui fut entraineur-chef pendant quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 1975 et 1980, remportant la Coupe du Président en 1978. Il a par la suite été derrière le banc des Nordiques de Québec et des Rangers de New York pendant 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Parmi les anciens récipiendaires de ce prix, on retrouve plusieurs membres du Temple de la renommée de la LHJMQ, notamment Pat LaFontaine, Martin Lapointe et Vincent Lecavalier.

La présence de Zachary Bolduc au sein de la LHJMQ était plutôt incertaine cette saison. Après avoir disputé six parties avec les Saints du Rhode Island U-16 ainsi que deux parties avec les Musketeers de Sioux City de la USHL, le Trifluvien a joint les rangs de l’Océanic de Rimouski pour ce qui allait devenir l’une de ses meilleures saisons offensives. La sélection de première ronde au Repêchage LHJMQ de 2019 n’a pas déçu en marquant 30 buts (un sommet chez les recrues) en plus d’amasser 22 mentions d’aide en 55 parties.

Zachary Dean a permis aux partisans des Olympiques de rêver à un futur glorieux à Gatineau. Sélectionné quatrième au total au Repêchage LHJMQ de 2019, l’attaquant de 5’9 » a rapidement prouvé qu’il est l’une des prochaines étoiles du circuit. Le natif de Grande Prairie, en Alberta, a enregistré 46 points (18 buts et 28 passes) en 57 parties en 2019-2020. Les Olympiques détenant trois choix de première ronde à la prochaine séance de sélection, Dean sera assurément bien entouré en Outaouais pour les saisons à venir.

Zachary L’Heureux a terminé à égalité au premier rang chez les pointeurs recrues de la LHJMQ cette saison. Originaire de Mercier, il a connu sa meilleure saison offensive en carrière en inscrivant 20 buts et en ajoutant 33 mentions d’aide en 55 parties. Il a été l’une des pièces maîtresses du succès des Wildcats de Moncton en 2019-2020, terminant au premier rang chez les recrues du circuit avec un différentiel de +35. Avec le départ de plusieurs vétérans à Moncton, il tentera d’occuper un rôle encore plus important la saison prochaine.

Les trois finalistes au Trophée Michel-Bergeron ont représenté le Canada au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans de 2019.