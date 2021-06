Dévoilement des finalistes pour l’Entraineur de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les trois entraineurs-chefs en lice pour le Trophée Ron-Lapointe de cette année. Les nommées 2020-2021 sont Steve Hartley (Voltigeurs de Drummondville), Jim Hulton (Islanders de Charlottetown) ainsi que Daniel Renaud (Foreurs de Val-d’Or).

La distinction a été renommée en l’honneur de Ron Lapointe, qui a été derrière le banc du Junior de Montréal, des Remparts de Québec ainsi que des Cataractes de Shawinigan avant de graduer dans la Ligue nationale de hockey. Alors qu’il était entraineur-chef des Nordiques de Québec, il a été forcé de démissionner au milieu de la saison 1988-1989 en raison d’une tumeur au rein. Il est décédé à l’âge de 42 ans après une bataille de trois ans contre le cancer.

Parmi les anciens récipiendaires de cet honneur, on retrouve quelques entraineurs professionnels actuels, dont Joël Bouchard, Dominique Ducharme, Gerard Gallant ainsi que Pascal Vincent.

Steve Hartley est finaliste dans cette catégorie pour une deuxième année consécutive. Parmi les belles surprises de cette saison, les Voltigeurs ont remis une fiche de 18-11-4-1 sous sa gouverne. L’entraineur-chef de 35 ans a assis de solides bases afin de développer de jeunes joueurs et de connaitre du succès, et ce, malgré le départ d’éléments clés et de vétérans à la conclusion de la saison dernière.

Jim Hulton a connu une saison époustouflante derrière le banc des Islanders de Charlottetown. L’homme de 52 ans originaire de Kingston, Ont. en était à sa sixième saison sur l’Île-du-Prince-Édouard. Charlottetown a maintenu une fiche impressionnante de 35-5-0-0 et a mis la main sur le Trophée Jean-Rougeau remis aux champions de la saison régulière. L’équipe a également terminé la campagne avec le plus de buts marqués (197) et le meilleur avantage numérique du circuit (31,5%).

Les Foreurs de Val-d’Or de Daniel Renaud ont été dominants dans la Division du Québec cette saison. Avec une panoplie d’éléments talentueux dans son alignement, l’entraineur-chef de 39 ans a réussi à mener son équipe à une fiche étincelante de 29-3-2-2 pour terminer au second rang du classement général. L’équipe de l’Abitibi a terminé la campagne dans le top 5 de quelques catégories statistiques clés comme les buts marqués (141-4e), les buts contre (78-3e) ainsi que le désavantage numérique (85,5%-2e).