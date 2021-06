Dévoilement des finalistes pour le Trophée Kevin-Lowe 2020-2021

Les défenseurs Justin Barron (Mooseheads d’Halifax), Louis Crevier (Saguenéens de Chicoutimi) et Noah Laaouan (Islanders de Charlottetown) sont les trois finalistes pour le Trophée Kevin-Lowe 2020-2021.

Le trophée est décerné annuellement au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ depuis 2004-2005 et porte le nom de l’ancien des Remparts de Québec qui a disputé 1254 matchs dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York. Kevin Lowe s’est également retrouvé sept fois sur l’Équipe d’étoiles de la LNH en plus d’avoir remporté six fois la Coupe Stanley.

Bien que la quatrième saison dans la LHJMQ de Justin Barron ait été sa plus productive en ce qui concerne sa moyenne de points par match, le défenseur a été tout aussi solide dans sa propre zone. Le natif d’Halifax, N.-É. a terminé la campagne avec huit buts et 31 points en 33 matchs de saison régulière. Il a également maintenu un différentiel +/- égal à zéro tout en enregistrant de lourdes minutes pour une équipe des Mooseheads qui a accordé le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue.

Le plus grand joueur de la LHJMQ au cours de la dernière saison, Louis Crevier, s’est démarqué non seulement par sa taille mais aussi grâce à son solide jeu à la ligne bleue des Saguenéens. Le natif de Québec, QC a terminé la campagne avec six buts, 14 points et un ratio de +9 en 26 matchs. Reconnu pour son bâton actif et ses lourdes mises en échec, le défenseur de 6’8’’ a également terminé avec un maigre total de 12 minutes de pénalité pour les champions de la division Est.

Noah Laaouan a été l’un des défenseurs les plus complets de la LHJMQ en 2020-2021. Le produit d’Halifax, N.-É. a terminé sa quatrième saison dans le circuit avec sept buts et 38 points en 39 matchs. Son impressionnant différentiel de +33 a grandement aidé les Islanders à terminer au premier rang du classement général. Il s’agit de la quatrième campagne consécutive dans laquelle Laaouan a enregistré un ratio +/- supérieur à +20.