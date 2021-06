Dévoilement des finalistes du Trophée Maurice-Filion 2020-2021

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les finalistes du Trophée Maurice-Filion pour la saison 2020-2021. Les nommés à titre de Directeur général de l’année sont Sylvain Couturier du Titan d’Acadie-Bathurst, Jim Hulton des Islanders de Charlottetown et Yanick Jean des Saguenéens de Chicoutimi.

Décerné pour la première fois en 2005-2006, cet honneur est renommé en hommage à Maurice Filion, qui fut l’entraineur des Remparts de Québec entre 1969 et 1972. Le natif de la Vieille-Capitale a remporté la Coupe du Président à deux reprises, en plus de soulever la première Coupe Memorial de l’histoire de la LHJMQ. Après ses succès dans le junior majeur, il a été promu comme directeur général des Nordiques de Québec avant de revenir travailler au sein de la LHJMQ à titre de Directeur de la sécurité des joueurs.

Le travail et la patience de Sylvain Couturier au cours de la dernière saison ont certainement été récompensés. Après avoir terminé au dernier rang de la LHJMQ la saison dernière, le Titan d’Acadie-Bathurst a bondi jusqu’au quatrième rang du classement général en 2020-2021. Les principaux artisans de ce revirement sont tous des joueurs repêchés par Couturier la saison dernière ; les attaquants Bennett MacArthur, Riley Kidney et Cole Huckins ont tous terminé leur deuxième campagne parmi les meilleurs pointeurs de l’équipe. Le directeur général du Titan a réalisé un bon coup avec l’acquisition des vétérans Adam McCormick et Félix-Antoine Marcotty, les deux qui ont maintenu une moyenne d’un point par match ou plus cette saison. Couturier n’a également pas eu froid aux yeux en confiant le filet du Titan à deux gardiens recrues ; Chad Arsenault, un choix de 12e tour qu’il a acquis des Islanders de Charlottetown, et Jan Bednar, le deuxième choix au total de la Séance de sélection européenne 2020 de la LCH.

Jim Hulton a été reconnu pour son travail exceptionnel derrière le banc des Islanders en mettant la main sur le Trophée Ron-Lapointe hier. Cependant, il est impossible de négliger l’impact qu’ont eu ses décisions comme directeur général sur le rendement de son club. Hulton a d’abord mis la main sur Colten Ellis en juin dernier, une décision payante puisque le gardien de but a terminé sa saison record avec une fiche de 23-1 tout en menant les Islanders vers le premier rang du classement général. Pour complémenter un puissant noyau de joueurs repêchés puis développés par Charlottetown, Hulton a ajouté de l’expérience et de l’offensive en faisant l’acquisition de Bailey Peach du Phoenix de Sherbrooke en décembre, avant d’échanger pour son coéquipier Patrick Guay dans une importante transaction un mois plus tard.

Même après s’être départis de plusieurs vétérans durant la saison morte, les Saguenéens de Chicoutimi ont tout de même terminé au troisième rang du classement général en 2020-2021. Yanick Jean, lui qui est finaliste comme directeur général de l’année pour une troisième saison consécutive, a certainement eu son mot à dire dans les performances de son club. Même s’il a procédé à moins de transactions que les années précédentes, Jean a tout de même mis la main sur d’importants morceaux pour complémenter le puissant noyau qu’il avait en place. Il a d’abord fait l’acquisition du joueur de 20 ans Pierrick Dubé, un fin marqueur qui a trouvé le fond du filet 12 fois en 14 matchs avec Chicoutimi, avant d’échanger pour un autre vétéran au flair offensif en Félix Lafrance.