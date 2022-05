Desnoyers et les frères Gaucher votés finalistes du Trophée Guy-Carbonneau

Elliot Desnoyers (Mooseheads d’Halifax), Jacob Gaucher (Drakkar de Baie-Comeau) et Nathan Gaucher (Remparts de Québec) ont été nommés les trois finalistes du Trophée Guy-Carbonneau 2021-2022 remis au meilleur attaquant défensif. Parmi les anciens récipiendaires du trophée, nous retrouvons notamment Phillip Danault des Kings de Los Angeles et Nicolas Roy des Golden Knights de Vegas.

La distinction est nommée en l’honneur du Septilien, Guy Carbonneau, qui a évolué durant quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi et qui a remporté trois fois le Trophée Selke comme meilleur attaquant défensif dans la Ligue nationale de hockey. Il a été introduit au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2001 après avoir enregistré d’impressionnants chiffres (274 PJ-171B-264P) au cours de son passage dans la LHJMQ. Il fut également élu au Temple de la renommée du hockey l’année dernière après une impressionnante carrière de 1 318 parties dans la LNH.

Elliot Desnoyers a continué de démontrer l’ascension de son talent dans sa quatrième saison dans la LHJMQ. Cette année, le capitaine des Mooseheads d’Halifax a compilé 42 buts et 46 mentions d’aide, doublant pratiquement sa production de points de la saison dernière. L’espoir des Flyers de Philadelphie a également maintenu un ratio plus et moins de +18, aidant sa jeune formation à terminer au cinquième échelon d’une puissante Association de l’Est.

Gagnant du Trophée Marcel-Robert en 2021-2022, Jacob Gaucher a connu une saison du tonnerre. Le Longueuillois a explosé offensivement avec ses 35 buts et ses 33 mentions d’aide à sa dernière campagne dans le circuit. En plus de sa contribution à l’attaque, son leadership et son jeu défensif ont aidé la jeune escouade du Drakkar de Baie-Comeau à se tailler une place en séries éliminatoires.

Déjà en nomination pour le Trophée Michael-Bossy, Nathan Gaucher est également finaliste au Trophée Guy-Carbonneau pour une deuxième année consécutive. Avec son impressionnant différentiel de +30, le jeune espoir au prochain encan de la LNH a été un élément vital des succès des Remparts cette saison. Il a terminé la campagne 2021-2022 avec 57 points, mais il s’est également démarqué pour les qualités de son jeu sans la rondelle.