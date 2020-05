Desharnais annonce le gagnant du Trophée Frank-J.-Selke

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a demandé à l’ancien joueur de centre des Saguenéens de Chicoutimi, David Desharnais, d’annoncer le gagnant 2019-2020 du Trophée Frank-J.-Selke. Le trophée reconnait le joueur le plus gentilhomme de la dernière saison dans la LHJMQ. Le récipiendaire est un joueur qui a démontré son efficacité sur la patinoire, tout en démontrant du respect pour ses adversaires et les officiels en plus d’éviter le banc des pénalités.

Le présentateur spécial du jour a remporté cette distinction à pas moins de trois reprises au cours de sa carrière junior majeur. En plus d’être un joueur exemplaire, David Desharnais a largement contribué sur la patinoire en enregistrant 374 points (126 buts et 248 mentions d’aide) en 262 parties de saison régulière avec les Saguenéens. Le natif de Laurier-Station a compilé un autre 43 points supplémentaires dans les séries éliminatoires de la Coupe du Président, alors que son équipe a atteint la demi-finale de la LHJMQ à deux reprises. Suite à une carrière junior exceptionnelle, l’attaquant de 5’7 » a joué 524 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal, les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York.