Des grosses victoires au tableau mardi lors du tournoi de la eCoupe Memorial Kia

Quatre autres équipes ont accédé au troisième tour du tournoi mardi.

Drakkar de Baie-Comeau 3 vs Raiders de Prince Albert 1

VICTOIRE! Gabriel Belley-Pelletier remporte son match de deuxième tour à la #KiaLCHeCoupe! En route vers la troisième ronde ✅

Le Drakkar de Baie-Comeau a vogué vers une victoire nette de 3-1 pour démarrer la soirée après avoir encaissé le premier but. L’équipe dirigée par Gabriel Belley-Pelletier a profité des buts de Max-Antoine Melancon, Mathys Poulin et de Nathaël Roy, qui a inscrit le but d’assurance avec 25.7 secondes à jouer au troisième vingt.

Wolves de Sudbury 6 vs Tigres de Victoriaville 1

🚨 @blakemurray92 🚨Moving on to ROUND 3

Round 1 ✅ Round 2 ✅ Round 3 will be 🔥 #KiaCHLeCup

Avec Blake Murray aux manettes, les Wolves de Sudbury ont battu les Tigres 6-1 dans leur duel de deuxième tour marqué par le tour du chapeau du choix de premier tour des Kings de Los Angeles Quinton Byfield, son deuxième du tournoi.

Titan d’Acadie-Bathurst 7 vs Rangers de Kitchener 1

Another high scoring win for Dylan Champagne and he's off to the 3rd round of the Memorial eCup! Une autre victoire de haut niveau pour Dylan Champagne et il passe en 3e ronde de la eCoupe Memorial!#KiaCHLeCup

Les Rangers de Kitchener n’étaient pas de taille face au Titan d’Acadie-Bathurst qui l’a emporté 7-1, inscrivant sept buts consécutifs après que Kitchener a ouvert la marque en début de première période. Parmi les meilleurs joueurs de l’équipe gagnante, le joueur aux commandes Dylan Champagne qui a inscrit deux buts comme son coéquipier et espoir du Repêchage de la LNH en 2021, Cole Huckins.

Petes de Peterborough 7 vs Wildcats de Moncton 3

Shawn Spearing (@SpearingShawn) wins 7-3 and will move onto play @ABTitan in Round 3! ↪ Zach Gallant scored a hat-trick and four other Petes found the back of the net while @ShutoutsJones stood tall.#KiaCHLeCup

Représentés par Shawn Spearing, les Petes de Peterborough ont conclu la soirée en battant les Wildcats de Moncton 7-2. Les Petes ont d’abord marqué six buts de suite avant que Moncton réplique avec ses deux filets. Zach Gallant a ensuite complété son tour du chapeau pour le septième but des gagnants.