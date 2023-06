Daniel Agostino : Un double champion de la LHJMQ prêt pour la gloire nationale

Daniel Agostino s’est vu offrir une rare deuxième chance de participer au tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia. Après avoir remporté un titre de la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan en 2022, Agostino a réalisé un exploit remarquable en remportant son deuxième championnat consécutif avec les Remparts de Québec en 2023.

Malheureusement pour Agostino, ses coéquipiers des Cataractes et lui ont eu le cœur brisé en demi-finale de la Coupe Memorial l’an dernier, s’inclinant 4-3 en prolongation face aux champions de la Ligue de l’Ontario, les Bulldogs d’Hamilton, qui les ont privés de la finale du championnat national.

Le natif de Montréal a pris le temps de réfléchir aux similitudes et aux différences entre l’année dernière et l’année en cours. Dans les deux cas, Agostino a complimenté les compétences des entraîneurs qui l’ont mené jusqu’au tournoi de la Coupe Memorial.

« Les deux clubs ont été extraordinaires et les deux entraîneurs ont été extraordinaires. Ils ont mis au point des plans que, en tant que joueur, on a simplement à suivre », a déclaré l’avant en parlant de l’entraîneur-chef de Shawinigan, Daniel Renaud, et du patron des Remparts de Québec, Patrick Roy.

Agostino a également noté que, tant pour Shawinigan en 2022 qu’avec Québec cette année, les deux formations ont connu un nombre important de blessures et des séquences de défaites imprévues à l’approche des séries éliminatoires. Toutefois, l’expérience acquise l’an dernier a permis à l’énergique ailier gauche de demeurer positif pendant ces moments difficiles, tout en aidant son club à conserver la confiance qu’il avait acquise au cours de la saison.

« Quand j’ai vu que [nous traversions une séquence de défaites] cette année, c’était quelque chose que j’avais déjà vu dans le passé et qui s’était terminé par un bon résultat », se souvient-il.

Jusqu’à présent, Québec a réussi à se qualifier directement pour la Finale de la Coupe Memorial de 2023, ce que Shawinigan n’avait pas réussi à faire la saison dernière. Après avoir pris une avance de trois buts en première période de leur dernier match du tournoi à la ronde – un match qui les aurait envoyés immédiatement en finale si gagné – les Cataractes ont vu Saint John marquer cinq buts sans réplique avant de s’incliner par la marque de 5-3 .

Lorsqu’il revient sur les leçons et les expériences qu’il a tirées du tournoi de la Coupe Memorial de l’an dernier, Agostino n’a pas hésité à mentionner la nécessité de jouer chaque match comme s’il s’agissait d’une rencontre sans lendemain.

« Lorsque nous menions 3-0 contre Saint John, j’ai cru que c’était la fin de l’histoire », a-t-il avoué. « Mais [ces affrontements] sont toujours comme un septième match, il faut être prêt. »

Les qualités de leader ont été évidentes tout au long de la carrière du jeune homme de 19 ans. Après avoir été capitaine de Laval-Montréal lors de sa dernière campagne au niveau M18 AAA, il a continué à démontrer ses qualités de leader tout au long de sa carrière de quatre ans dans la LHJMQ. Agostino décrit le vestiaire actuel des Remparts comme un endroit où tous les joueurs peuvent mener à leur manière, qu’ils aient une lettre cousue sur leur chandail ou non.

« Chacun a ses propres expériences. J’ai mon expérience de l’an dernier, ce qui me permet de parler aux gars à l’occasion. Mais tout le monde peut être un leader, et je suis toujours là pour eux », admet-il.

Pour Agostino, obtenir une deuxième chance de participer à la Coupe Memorial revêt une importance considérable ; cela représente l’aboutissement de son travail acharné, son dévouement et sa persévérance. Après avoir raté sa chance en 2022, il compte bien saisir cette deuxième opportunité, tout en profitant du moment présent et en l’appréciant à sa juste valeur.

« Je suis un joueur qui vit dans le moment présent, mais il faut aussi rester concentré sur l’objectif final », a déclaré l’ailier. « J’apporte de l’énergie à chaque match et je fais mon travail. Patrick me donne du temps de glace et de la confiance, alors je reste concentrer sur mon jeu. Si les points ont à venir, ils viendront. »

Agostino maintient que son rôle l’an dernier était principalement défensif. Cependant, l’entraîneur-chef Patrick Roy lui a donné l’occasion de jouer un rôle plus important depuis qu’il l’a ajouté à l’alignement des Remparts.

Avec tout le succès que Québec a connu cette saison, Agostino se retrouve maintenant à un seul match de mettre la main sur le trophée qui lui a échappé il y a à peine 12 mois.