Cormier, Tourigny et Villeneuve en lice pour le titre de Défenseur de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé, aujourd’hui, l’identité des trois finalistes au Trophée Émile-Bouchard qui récompense le meilleur défenseur de la ligue. Les nommés de 2021-2022 sont Lukas Cormier (Islanders), Miguël Tourigny (Titan) et William Villeneuve (Sea Dogs).

Le prix est nommé en l’honneur de l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la Renommée, Émile « Butch » Bouchard, qui a excellé au niveau de la Ligue nationale de hockey entre 1941 et 1956. Il a remporté quatre Coupes Stanley et a été voté sur les équipes d’étoiles de la LNH à quatre reprises. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve certains des meilleurs défenseurs actuels de la LNH, Kristopher Letang, Samuel Girard et Thomas Chabot.

À la suite de son camp d’entrainement avec les Golden Knights de Vegas, Lukas Cormier est revenu dans le giron des Islanders de Charlottetown pour prouver sa valeur. Le choix de troisième tour de Vegas en 2020 (68e au total) a terminé la campagne avec le plus de buts (33) et le plus de points (81) parmi les défenseurs de la LHJMQ. Malgré sa domination en raison de ses habiletés offensives, il n’a pas failli à la tâche en défensive, maintenant un impressionnant différentiel plus et moins de +40.

Miguël Tourigny a également démontré toute l’étendue de son talent à l’offensive cette année, finissant la saison à un seul point de Cormier grâce à ses 31 buts et ses 49 mentions d’aide. Invité au camp d’entrainement des Ducks d’Anaheim à l’automne dernier, le Victoriavillois a été échangé de l’Armada de Blainville-Boisbriand au Titan d’Acadie-Bathurst lors de la période de transactions des fêtes. Il a récompensé la formation du Nouveau-Brunswick en compilant 40 points, dont trois buts gagnants. Il a également terminé la saison 2021-2022 avec un différentiel de +16.

William Villeneuve a été un élément clé dans les succès des Sea Dogs cette saison. L’espoir des Maple Leafs de Toronto (4e ronde – 2020) a une fois de plus rencontrer les attentes à la ligne bleue de Saint John en inscrivant 56 points (8 buts, 48 passes) en 64 parties de saison régulière. Il a également maintenu un étincelant différentiel de +60 au cours de la dernière campagne. Sélectionné deuxième au total lors du Repêchage 2018 de la LHJMQ avant d’être développé par les Sea Dogs, il fait partie du noyau de la reconstruction de la franchise qui connaîtra son essor avec une participation au tournoi de la Coupe Memorial en juin prochain.