Cormier, Gaucher et Truchon en lice pour le Trophée Marcel-Robert

En avril, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé les 18 finalistes des équipes pour le Trophée Marcel-Robert. À la suite d’une analyse approfondie des dossiers académiques de chacun des joueurs, la Ligue a annoncé aujourd’hui que Lukas Cormier des Islanders de Charlottetown, Jacob Gaucher du Drakkar de Baie-Comeau et Charle Truchon des Remparts de Québec sont les finalistes pour le prix remis au Joueur-étudiant de l’année.

Lukas Cormier est un étudiant à temps plein au programme de baccalauréat en administration des affaires de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI). Bien que le hockey occupe une grande place dans sa vie et qu’il a eu plusieurs engagements sur le plan sportif, tels qu’un camp de la Ligue nationale de hockey et une participation au Championnat mondial junior, Lukas a excellé dans ses études en complétant huit cours universitaires au cours de la dernière année, maintenant une excellente moyenne cumulative (GPA) de 3.8. Son succès sur la glace et sur les bancs d’école s’explique par sa détermination, sa discipline et son travail acharné.

Jacob Gaucher est inscrit au programme de baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB). Il a jusqu’à présent complété près d’une vingtaine de cours et maintenu une excellente moyenne cumulative (GPA) de 4.2. En tant que leader au sein de son équipe, Jacob met tous les efforts nécessaires pour être un exemple tant sur la patinoire que sur les bancs d’école, ce qui fait de lui un modèle à suivre pour ses coéquipiers. Sa discipline, sa rigueur et son assiduité lui permettent de combiner le hockey et les études et d’atteindre un niveau d’excellence dans ces deux facettes.

Charle Truchon est étudiant au programme de sciences de la nature du Cégep Limoilou depuis deux ans. Sachant qu’il doit concilier ses études à temps plein dans un programme exigeant avec une saison de hockey bien remplie, on ne peut qu’être impressionné par sa cote R de 35.9 qui témoigne de ses excellents résultats scolaires. Charle fait preuve d’une grande maturité, ce qui lui permet de gérer efficacement toutes les sphères de sa vie. Malgré les défis de la pandémie, il a poursuivi avec succès sa progression sur le plan sportif et dans ses études. Son éthique de travail, son organisation et sa discipline en font un étudiant d’exception.