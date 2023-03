Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 24e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la vingt-quatrième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 24e semaine

Olympiques de Gatineau (47-12-4-2) Thunderbirds de Seattle (52-9-1-2) ICE de Winnipeg (55-9-1-0) Phoenix de Sherbrooke (47-13-3-2) Mooseheads d’Halifax (48-10-4-3) Remparts de Québec (50-12-1-2) Blazers de Kamloops (47-11-4-2) 67’s d’Ottawa (48-12-3-2) Sting de Sarnia (36-17-5-3) Battalion de North Bay (45-17-2-1)

En portant leur série de victoires à 21 matchs, les Olympiques de Gatineau conservent le tout premier rang du classement de la LCH. L’espoir des Flyers de Philadelphie Alexis Gendron a marqué son 50e but de la saison mercredi dans un gain de 5 à 2 contre Drummondville, puis les Gatinois ont amorcé une série aller-retour à Shawinigan vendredi avec une victoire de 6 à 1. Dans ce match, Gendron a marqué deux fois et l’espoir des Canadiens de Montréal Riley Kidney a dépassé le plateau des 100 points. L’espoir des Ducks d’Anaheim Tristan Luneau a inscrit trois points (1B-2A) dimanche dans une victoire de 5 à 1 contre les Cataractes pour établir le record d’équipe pour les points inscrits par un défenseur en une saison (79). Les Olympiques sont la première équipe de l’Association Ouest à amasser 100 points cette saison.

Les Thunderbirds de Seattle ont porté leur séquence à 17-0-1 après le balayage d’une série aller-retour face à Portland. L’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther a pris les choses en main vendredi avec trois points (1-2— 3) dans un gain de 5 à 2. Le lendemain, Kyle Crnkovic a marqué deux fois dans une victoire de 4 à 2. Les 52 gains et 107 points de Seattle les placent au deuxième rang de la LCH à ce chapitre.

En trois matchs contre Prince Albert cette semaine, le ICE de Winnipeg a amassé les six points à sa disposition. Mardi, l’espoir de Sabres de Buffalo Matthew Savoie a inscrit deux buts dans un gain de 4 à 3 en déplacement. Au cours du weekend, le ICE a dominé les Raiders 10 à 2, match dans lequel l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Zack Ostapchuk a inscrit trois buts et cinq points. Winnipeg est toujours au sommet de la LCH pour les victoires (55) et les points (111).

En trois matchs la semaine dernière, le Phoenix de Sherbrooke a marqué 23 buts, atteignant les 99 points au classement général. L’espoir des Flames de Calgary Cole Huckins et Anthony Munroe-Boucher ont tous les deux récolté trois points (1B-2A) dans un gain de 7 à 4 contre Baie-Comeau mercredi tandis que les quatre points (2B-2A) de l’espoir des Golden Knights de Vegas Jakub Brabenec ont mené l’équipe vers un gain de 7 à 1 à Rouyn-Noranda vendredi. Une performance de cinq points (3B-2A) de l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a complété une semaine parfaite dans une victoire de 9 à 1 contre Val-d’Or, le lendemain.

Les Mooseheads d’Halifax ont amassé six points la semaine dernière alors qu’ils ont porté leur séquence de victoires à quatre. L’espoir des Red Wings de Detroit Alexandre Doucet a réussi un tour du chapeau mercredi dans un gain de 6 à 3 contre Acadie-Bathurst et a ensuite marqué le but gagnant vendredi dans un triomphe de 4 à 3 face à Saint John. Dimanche, l’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais et Josh Lawrence ont chacun récolté trois points (2B-1A) dans un gain de 8 à 5 contre Moncton. Dans la victoire des Mooseheads contre les Sea Dogs, Dumais est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire de la concession à marquer 50 buts en une saison. Les 103 points de Halifax les placent à égalité au sommet du classement de la LHJMQ.

Les Remparts de Québec sont devenus la troisième équipe de la LCH, et la première de la LHJMQ, à signer 50 victoires cette saison. Les trois points (1B-2A) du capitaine Théo Rochette ont mené les Remparts vers un gain de 5 à 2 contre Blainville-Boisbriand mercredi alors que l’espoir des Blues de Saint-Louis Zachary Bolduc et celui des Ducks d’Anaheim Nathan Gaucher ont tous les deux marqué deux fois vendredi dans une victoire de 6 à 5 à Victoriaville. Québec a atteint le plateau des 50 victoires pour la quatrième fois de l’histoire de la concession dimanche après avoir battu Chicoutimi 5 à 2.

Avec neuf gains d’affilée, les Blazers de Kamloops sont la seule équipe de la 24e parution du classement hebdomadaire à grimper au classement. L’extraordinaire soirée de huit points (4-4— 8) de l’espoir des Stars de Dallas Matthew Seminoff a mené le club vers un gain de 11 à 1 mercredi contre Victoria, avant que les Blazers balaient une série aller-retour face à Kelowna. Après un gain de 5 à 2 à domicile vendredi, Logan Stankoven, un autre espoir des Stars a inscrit le but vainqueur en prolongation le lendemain dans une victoire de 6 à 5. Les 47 gains de Kamloops les placent au troisième rang de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre.

Les 67’s d’Ottawa sont sortis indemnes de leurs deux matchs contre Oshawa la semaine dernière. Will Gerrior a réussi un tour du chapeau mercredi dans un gain de 8-3 à domicile alors que Cameron Tolnai a enfilé le but gagnant vendredi pour permettre aux siens de l’emporter 4 à 3 en déplacement. Les 48 victoires et 101 points d’Ottawa les placent au sommet de la Ligue de l’Ontario dans ces catégories.

Après avoir récolté cinq points sur une possibilité de six, le Sting de Sarnia a porté sa séquence à 12-0-3. L’espoir des Predators de Nashville Nolan Burke a obtenu trois points (2-1— 3) tandis que celui des Sharks de San Jose Benjamin Gaudreau a enregistré le jeu blanc dans un gain de 6 à 0 face à Hamilton mercredi. Le Sting s’est incliné en tirs de barrage devant Guelph vendredi, mais l’a emporté 4 à 3 samedi contre Kingston, notamment grâce au 50e but de la saison de Burke. Les 38 gains de Sarnia les placent au troisième rang à ce chapitre dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario.

Le Battalion de North Bay, qui connaît une séquence de huit victoires, complète le classement hebdomadaire des 10 meilleures équipes de la LCH. L’espoir des Stars de Dallas Kyle McDonald a inscrit deux buts jeudi contre Peterborough dans un gain de 5 à 3 alors que celui des Canucks de Vancouver Josh Bloom a complété son tour du chapeau en prolongation dimanche dans un triomphe de 6 à 5 contre Sudbury. Les 45 victoires du Battalion les placent au deuxième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ontario.

Mentions honorables

Après une semaine de 2-0-1, les Colts de Barrie se rapprochent d’un retour parmi les 10 meilleures équipes de la LCH. Ils ont subi un revers de 6 à 5 en fusillade face à Mississauga mercredi, mais le 40e filet de la saison de l’espoir des Sharks de San Jose Ethan Cardwell a été le but vainqueur en prolongation vendredi dans une victoire de 5 à 4 face à Owen Sound. Samedi, l’espoir des Kings de Los Angeles Brandt Clarke a amassé cinq points (3-2—5) dans une dégelée de 11 à 4 contre Niagara. Les 40 victoires des Colts les placent au cinquième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ontario.

Les Blades de Saskatoon ont remporté deux de leurs trois matchs la semaine dernière pour conserver leur place au tableau des mentions honorables. Tanner Molendyk a inscrit le but gagnant en milieu de semaine dans un gain de 3 à 2 contre Swift Current alors que Justin Lies a signé une victoire de 3 à 2 samedi contre Brandon. La semaine des Blades s’est terminée avec une défaite aux mains de Regina, mais leurs 46 victoires les placent toujours au quatrième rang de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre.

Pour la première fois depuis la 13e semaine, le Spirit de Saginaw est de retour dans les mentions honorables. Encouragé par le retour de blessure de Michael Misa, le Spirit a perdu 6 à 5 en prolongation face à Windsor mercredi, mais a vaincu Kitchener en prolongation vendredi grâce au but gagnant de Mitchell Smith. Samedi, l’espoir du Wild du Minnesota Hunter Haight a marqué deux fois dans un gain de 5 à 3 contre Hamilton. Saginaw (6-0-2) est actuellement invaincu à ses huit derniers matchs en temps réglementaire.