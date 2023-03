Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 23e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la vingt-troisième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 23e semaine

1. Olympiques de Gatineau (44-12-4-2)

2. Thunderbirds de Seattle (50-9-1-2)

3. ICE de Winnipeg (52-9-1-0)

4. Phoenix de Sherbrooke (44-13-3-2)

5. Mooseheads d’Halifax (45-10-4-3)

6. Remparts de Québec (47-12-1-2)

7. 67’s d’Ottawa (46-12-3-2)

8. Blazers de Kamloops (44-11-4-2)

9. Sting de Sarnia (36-17-5-3)

10. Battalion de North Bay (43-17-2-1)

MH. Blades de Saskatoon (44-14-4-1)

MH. Colts de Barrie (38-16-6-2)

MH. Tigres de Victoriaville (39-17-1-5)

Fort d’une séquence de 18 victoires, les Olympiques de Gatineau s’emparent du premier rang pour la première fois de la saison. Les Olympiques ont balayé une série aller-retour contre Chicoutimi avec un gain de 8 à 2 jeudi, suivi d’une victoire en prolongation au compte de 4 à 3 au cours de laquelle l’espoir des Blues de St. Louis Zach Dean a joué les héros en prolongation. Dans une bataille entre les deux meilleures équipes de l’Association Ouest de la LHJMQ dimanche, les Olympiques ont battu le Phoenix 5 à 3. Gatineau n’a pas perdu depuis le 18 janvier et ses 44 victoires placent le club à égalité au sommet de son Association dans la LHJMQ.

Les Thunderbirds de Seattle ont amassé cinq points sur une possibilité de six la semaine dernière pour rester parmi les deux meilleures équipes du circuit pour une troisième semaine d’affilée. Une défaite de 3 à 2 en tirs de barrage mardi face à Kamloops a été suivie par deux victoires à domicile alors que les Thunderbirds ont battu Tri-City 6 à 3 vendredi grâce au tour du chapeau de l’espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson. Samedi, le club de Seattle est devenu le deuxième de la LCH à atteindre le plateau des 50 victoires cette saison à la suite d’un gain de 5 à 1 contre Everett.

Après trois victoires cette semaine, le ICE de Winnipeg conserve son classement. Un gain de 3 à 1 contre Medicine Hat mardi a procuré au ICE sa 50e victoire de la campagne, devenant du même coup la première équipe de la LCH à accomplir cet exploit en 2022-2023. Ty Nash a marqué en prolongation vendredi dans un gain de 5 à 4 contre Edmonton alors que l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Zack Ostapchuk a obtenu trois points (1-2–3) dimanche dans un triomphe de 4 à 1 face à Brandon. Les 52 victoires et 105 points du ICE sont des sommets dans la LCH cette saison.

Le Phoenix de Sherbrooke a vu sa séquence de 15-0-1 prendre fin, mais ses deux victoires lui ont permis de conserver sa position. Le Phoenix a battu Rimouski 5 à 1 jeudi et Israel Mianscum a ensuite inscrit deux buts samedi dans un gain de 7 à 4 contre Drummondville. Malgré une défaite de 5 à 2 devant Gatineau dimanche, le Phoenix compte 44 victoires, ce qui le place à égalité au premier rang de l’Association Ouest à ce chapitre.

Avec quatre points la semaine dernière, il n’y a aucun changement du côté des Mooseheads d’Halifax. L’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais a récolté trois points (1B-2A) jeudi dans un gain de 4 à 1 contre Acadie-Bathurst, mais son club s’est fait blanchir 1 à 0 par le Titan 24 heures plus tard. Toutefois, le tour du chapeau de l’espoir des Red Wings de Detroit Alexandre Doucet samedi a mené les Mooseheads vers un gain de 6 à 4 à Moncton, où l’avant a franchi les plateaux des 50 buts et des 100 points. Quant à Josh Lawrence, il s’est assuré de connaître une deuxième saison de 100 points de suite. Les 97 points d’Halifax au classement général placent l’équipe à égalité au sommet de la LHJMQ à ce chapitre, tandis que ses 10 défaites en temps réglementaire représentent le plus bas total.

Avec deux victoires en trois sorties, les Remparts de Québec conservent le sixième rang. Après un revers de 6 à 3 face à Baie-Comeau mardi, les Remparts ont signé deux victoires dans une série aller-retour contre Rouyn-Noranda. Nicolas Savoie a enfilé le but vainqueur jeudi dans un gain de 2 à 1 tandis que le capitaine Théo Rochette a marqué deux fois samedi dans une victoire de 5 à 1. L’espoir des Blues de St. Louis Zachary Bolduc a atteint le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Les 97 points au classement général des Remparts les placent à égalité au premier rang de la LHJMQ à ce chapitre.

Les 67’s d’Ottawa sont toujours l’équipe la mieux classée de la Ligue de l’Ontario après avoir signé deux victoires la semaine dernière. Ils ont amorcé une séquence de trois matchs en trois jours avec une dominante victoire de 10 à 3 contre Mississauga alors que 14 différents joueurs ont amassé au moins un point. Samedi, Brad Gardiner a inscrit le but gagnant alors que les siens l’ont emporté 3 à 2 à Niagara. Les 67’s ont perdu 6 à 3 face à Hamilton dimanche, mais leurs 46 victoires et 97 points sont toujours des sommets dans la Ligue de l’Ontario.

Les Blazers de Kamloops ont connu beaucoup de succès au cours de la dernière semaine en amassant huit points grâce à quatre victoires d’affilée. L’espoir du Wild du Minnesota Caeden Bankier et les Stars de Dallas Matthew Seminoff ont chacun marqué sur les tirs de barrage dans un gain de 3 à 2 contre Seattle mardi alors que le lendemain, l’espoir des Golden Knights de Vegas Jakub Demek et celui des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger ont obtenu trois points (1-2–3) dans une victoire de 7 à 1 face à Everett. Les Blazers sont rentrés à la maison vendredi pour battre encore une fois les Silvertips 6 à 3 alors que l’espoir des Maple Leafs de Toronto Fraser Minton et Zellweger ont chacun marqué deux fois et que Matthew Kieper a blanchi les Giants 6 à 0 samedi. Vainqueur de six matchs de suite, Kamloops a maintenant 44 victoires, à égalité pour le troisième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ouest.

Le Sting de Sarnia a poursuivi son envolée en portant sa séquence à 10-0-1 après deux victoires de suite de 6 à 3. Vendredi, le Sting a vaincu les Greyhounds alors que le tour du chapeau de l’espoir des Predators de Nashville Nolan Burke dimanche a propulsé le club vers un gain contre Kitchener. Les 36 victoires et 80 points de Sarnia les placent au troisième rang à ces chapitres dans l’Association Ouest.

Le Battalion de North Bay complète le classement, de retour parmi les 10 meilleures formations de la LCH pour la première fois depuis la 18e semaine d’activités. Anthony Romani a marqué deux fois mercredi dans un gain de 4 à 1 face à Owen Sound avant que la performance de 26 arrêts de Charlie Robertson permette de blanchir Oshawa 3 à 0 vendredi. À son tour, Dom DiVincentiis a effectué 27 arrêts dimanche pour blanchir London 4 à 0. Connaissant une série de six victoires, le Battalion compte maintenant 43 gains, ce qui le place au deuxième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ontario cette saison.

Mentions honorables :

Les Blades de Saskatoon glissent du groupe des 10 meilleurs malgré deux victoires en trois matchs la semaine dernière. L’espoir du Wild du Minnesota Josh Pillar a inscrit deux buts mercredi dans un gain de 5 à 3 contre Swift Current tandis que l’espoir des Stars de Dallas Conner Roulette a réussi un tour du chapeau vendredi dans une victoire de 6 à 2 face à Prince Albert. Toutefois, les Raiders l’ont emporté 8 à 1 dimanche pour mettre fin à la séquence des Blades qui était de 11-0-1. Les 44 victoires de Saskatoon placent l’équipe à égalité au troisième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ouest.

Les Colts de Barrie ont signé deux victoires par des marques identiques de 5 à 2 la semaine dernière pour rester dans la course pour intégrer le groupe des 10 meilleures formations du circuit. L’espoir des Sharks de San Jose Ethan Cardwell a obtenu six points (3-3–6) dans ces matchs alors que les Colts ont battu London et Sudbury respectivement pour porter leur séquence victorieuse à quatre parties. Les 38 gains et 84 points de Barrie le placent le club à égalité au troisième rang à ces chapitres dans l’Association Est de la Ligue de l’Ontario.

Trois victoires à domicile la semaine dernière ont permis aux Tigres de Victoriaville de marquer un retour parmi les mentions honorables pour la première fois depuis la 18e semaine d’activités. Les Tigres ont vaincu Drummondville 3 à 1 mercredi alors que Thomas Belgarde a inscrit trois points (2B-1A) vendredi dans un gain de 5 à 2 contre Shawinigan. Tommy Cormier et Maxime Pellerin ont sonné la charge dimanche dans un gain de 7 à 2 face à Blainville-Boisbriand, portant à cinq la série de victoires consécutives des Tigres.