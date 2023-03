Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 21e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la vingt-et-unième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 21e semaine

ICE de Winnipeg (47-7-1-0) Thunderbirds de Seattle (45-9-1-1) Remparts de Québec (45-9-1-2) Olympiques de Gatineau (39-12-4-2) Phoenix de Sherbrooke (40-12-3-2) Mooseheads d’Halifax (40-9-4-3) 67’s d’Ottawa (41-11-3-2) Blazers de Kamloops (39-11-4-2) Knights de London (40-15-2-0) Sting de Sarnia (31-17-5-3)

Le ICE de Winnipeg est toujours au sommet du classement après une autre semaine parfaite avec une fiche de 3-0-0. Pendant sa séquence de 10 matchs sur la route, le ICE a effectué des arrêts en Alberta cette semaine, à commencer par un gain de 5 à 2 à Calgary alors que Connor McClennon et l’espoir des Sabres de Buffalo Matthew Savoie ont chacun marqué deux buts. Savoie a ensuite inscrit le but gagnant vendredi dans une victoire de 2-1 à Red Deer avant que les six points de Zach Benson (3-3–6) aident le ICE à l’emporter 8-1 à Edmonton, portant à 10 sa série de victoires. Les 47 gains de Winnipeg cette année représentent un sommet dans la LCH.

Les Thunderbirds de Seattle sont de retour au deuxième rang pour la première fois depuis la 14e semaine grâce à leurs trois victoires qui ont porté leur série à 10. Le premier tour du chapeau de la carrière de Nico Myatovic mardi a pavé la voie à un triomphe de 8 à 0 contre Victoria avant que les T-Birds rentrent à la maison vendredi pour battre Tri-City 6 à 1 alors que l’espoir des Oilers d’Edmonton Reid Schaefer a amassé quatre points (2-2–4). Un gain de 4 à 1 face à Portland samedi a conclu une semaine parfaite pour les Thunderbirds, qui signaient ainsi leur 45e victoire, à égalité au deuxième rang de la LCH.

Deux défaites ont fait glisser les Remparts de Québec au-delà du deuxième rang pour la première fois depuis la 14e semaine. Les Remparts ont perdu 3-2 face à Victoriaville jeudi, mais ils se sont repris avec un gain de 3-1 contre Drummondville le lendemain alors que Charle Truchon a marqué deux buts. Québec a toutefois été vaincu 4-3 par Halifax dimanche. Les 45 victoires des Remparts placent toujours l’équipe à égalité au deuxième rang de la LCH à ce chapitre.

Les Olympiques de Gatineau ont porté à 13 leur séquence de victoires consécutives en marquant 21 buts en trois rencontres. Cole Cormier a inscrit cinq points (3B-2A) jeudi dans un gain de 8-2 à Chicoutimi dans le premier match d’une série aller-retour. L’espoir des Ducks d’Anaheim Tristan Luneau a récolté quatre points (1B-3A) dans une victoire de 7-3 le lendemain. Dimanche, l’espoir des Flyers de Philadelphie, Alexis Gendron, a marqué trois fois dans un gain de 6-1 face à Rouyn-Noranda. Les 39 victoires des Olympiques les placent au quatrième rang à ce chapitre dans la LHJMQ.

Le Phoenix de Sherbrooke a signé deux victoires à domicile la semaine dernière, portant sa séquence sans défaites en temps règlementaire à 11-0-1. Olivier Adam a blanchi les Moosheads 3-0 vendredi, avant que la performance de cinq points d’Israel Mianscum (3B-2A) dimanche mène à un gain de 10-1 contre Val-d’Or qui a permis au Phoenix de signer sa 40e victoire de la saison.

Les Mooseheads d’Halifax obtiennent leur moins bon classement depuis la 14e semaine même si leur semaine s’est terminée avec une victoire à Québec. La difficile séquence de trois matchs en trois jours des Mooseheads s’est amorcée à Victoriaville vendredi, où ils ont été battus 5-2 avant d’être blanchis le lendemain par Sherbrooke. Toutefois, dimanche, le capitaine Attilio Biasca a obtenu trois points (2B-1A) alors qu’Halifax a battu la meilleure équipe de la LHJMQ pour obtenir à son tour une 40e victoire cette saison.

Meilleure équipe de la Ligue de l’Ontario, les 67’s d’Ottawa ont amassé cinq points sur une possibilité de six la semaine dernière. Un gain de 6 à 1 contre Windsor vendredi a été suivi d’une victoire de 4 à 1 face à Mississauga le lendemain soir. Dimanche, les 67’s ont récolté un point dans une défaite en prolongation au compte de 5 à 4 devant Oshawa. Les 41 victoires et 87 points d’Ottawa sont des sommets dans la Ligue de l’Ontario.

Hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops ont affiché un dossier de 2-1-0 la semaine dernière. Ryan Hofer (MIN) et Connor Levis ont chacun marqué deux buts mercredi alors que les Blazers ont doublé Swift Current 6 à 3, tandis que l’espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven a inscrit trois points (1-2–3) vendredi dans un gain de 6-2 à Lethbridge. Kamloops a conclu son séjour de six matchs à l’étranger avec un revers de 7 à 3 aux mains de Medicine Hat le lendemain, mais est toujours bien installé au sommet de la division Colombie-Britannique avec 38 gains.

Au cours de son weekend de trois matchs en trois soirs, les Knights de London ont amassé trois points. George Diaco a marqué le but gagnant en tirs de barrage vendredi dans une décision de 4 à 3 contre Sarnia, mais les Knights ont connu la défaite le lendemain en étant vaincus 7 à 5 par Owen Sound. Dimanche, London a amassé un point dans une défaite en prolongation de 4 à 3 face à Guelph. Les Knights sont toujours au sommet de l’Association Ouest avec 40 victoires.

Avec une séquence de 5-0-2, le Sting de Sarnia fait son entrée parmi les 10 meilleures équipes du circuit national pour la première fois de la saison. Le Sting a amassé un point vendredi dans une défaite en tirs de barrage face à London, mais 24 heures plus tard, il a battu Saginaw 6 à 1, notamment grâce aux trois points (1-2–3) de l’espoir des Maple Leafs de Toronto Ty Voit. Sarnia a conclu son weekend de belle façon avec un gain de 8 à 2 contre North Bay, au cours duquel l’espoir des Predators de Nashville Nolan Burke, l’espoir des Blue Jackets de Columbus Luca Del Bel Belluz et l’espoir des Ducks d’Anaheim Sasha Pastujov ont tous marqué deux fois.

Mentions honorables :

Grâce à une séquence de 5-0-1, les Blades de Saskatoon est toujours la meilleure équipe aux portes du classement alors que le club a amassé trois points sur une possibilité de quatre au cours du weekend. Après une défaite en prolongation de 6 à 5 face à Prince Albert vendredi, les Blades ont rebondi le lendemain dans la deuxième portion de la série aller-retour pour l’emporter 3 à 1. Les 38 victoires de Saskatoon les placent à égalité au troisième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ouest.

Pour la deuxième fois de la saison, les Colts de Barrie se retrouvent avec une mention honorable. Les Colts ont marqué 20 buts en trois matchs cette semaine, à commencer par un gain de 5 à 1 contre Érié jeudi, au cours duquel Evan Vierling a réussi un doublé. Samedi, les Colts l’ont emporté 6 à 3 contre Oshawa alors que l’entraîneur-chef Marty Williamson a établi un record de concession pour les victoires avec 306. Le lendemain, Barrie a battu Niagara 9 à 4 pour obtenir son billet pour les Séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario 2023.

Les Petes de Peterborough ont signé deux gains en deux sorties cette semaine alors qu’ils obtiennent une mention honorable pour la troisième fois de la saison. L’espoir des Flyers de Philadelphie J.R. Avon a marqué deux fois jeudi dans une victoire de 6 à 2 contre Windsor. L’espoir des Rangers de New York Brennan Othmann a trouvé le fond du filet deux fois vendredi dans un gain de 5-2 à Oshawa pour la 30e victoire des Petes cette saison, ce qui les a fait passer au quatrième rang de l’Association Est.