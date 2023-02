Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 20e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la vingtième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 20e semaine

ICE de Winnipeg (44-7-1-0) Remparts de Québec (44-7-1-2) Thunderbirds de Seattle (41-9-1-1) Olympiques de Gatineau (36-12-4-2) Mooseheads d’Halifax (38-8-4-3) Phoenix de Sherbrooke (38-12-3-2) Blazers de Kamloops (36-10-4-2) 67’s d’Ottawa (39-11-2-2) Knights de London (39-14-1-0) Spitfires de Windsor (37-12-4-1) Blades de Saskatoon (37-13-3-1) Sting de Sarnia (29-17-5-2) Battalion de North Bay (36-15-2-1)

Avec une semaine parfaite de 4-0-0 et 23 buts marqués, le ICE de Winnipeg reste au premier rang de la LCH. Après l’avoir emporté à domicile 5 à 3 contre Swift Current mercredi, Winnipeg a amorcé son long voyage de 10 matchs à l’étranger avec une victoire de 7-1 à Moose Jaw vendredi. Il a signé un gain de 7-4 à Regina le lendemain avant de doubler les Broncos 4 à 2 dans le match disputé le jour de la Famille. Au cours de ces quatre victoires, Zach Benson et l’espoir de Sabres de Buffalo Matthew Savoie ont chacun récolté sept points. Les 44 victoires du ICE cette saison le placent à égalité au sommet de la LCH. L’équipe est actuellement engagée dans une séquence de sept victoires.

Les Remparts de Québec ont été parfaits en trois matchs cette semaine pour rejoindre le ICE avec 44 victoires. L’espoir de Blues de St-Louis Zachary Bolduc a marqué quatre fois mardi dernier dans un gain de 8-1 contre Drummondville. Deux jours plus tard, la formation québécoise l’a emporté 5-3 à Rimouski, alors que Bolduc a fait bouger les cordages deux fois. Dimanche, le capitaine Théo Rochette a mené les Remparts vers un gain de 6-2 contre Blainville-Boisbriand grâce à une performance de quatre points (2-2—4). Québec est la seule équipe de la LCH à avoir atteint le plateau des 90 points cette saison.

Avec une semaine de 4-0-0 et 23 buts marqués, les Thunderbirds de Seattle ont porté à six leur série de victoires consécutives. L’espoir des Flames de Calgary Lucas Ciona a inscrit deux buts mardi dernier dans un gain de 4 à 2 contre Tri-City avant que l’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Gunether marque le but gagnant en prolongation pour offrir les deux points aux siens vendredi dans un gain de 4 à 3 contre les Americans. Dans une série aller-retour face à Victoria, les Thunderbirds ont signé des gains de 8 à 1 et 7 à 0 au cours desquels Kyle Crnkovic, l’espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson et Gracyn Sawchyn ont chacun obtenu un total de deux buts. Seattle est la deuxième équipe de la Ligue de l’Ouest à signer 40 victoires cette saison.

Les Olympiques de Gatineau ont porté leur séquence de victoires à 10 alors qu’ils ont remporté leurs deux matchs de la dernière semaine de façon dominante. L’espoir des Flyers de Philadelphie Alexis Gendron a marqué cinq fois tandis que l’espoir des Canadiens de Montréal Riley Kidney a récolté cinq mentions d’aide samedi dans un gain de 8 à 4 contre Cap-Breton. Dimanche, Gendron a marqué deux fois dans une victoire de 5 à 2 contre Rouyn-Noranda alors que Kidney a récolté quatre aides.

En deux matchs cette semaine, les Mooseheads d’Halifax ont marqué 15 buts pour porter leur total cette saison à 261, le deuxième plus haut total de la LCH. Dans une série aller-retour face aux Wildcats, l’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais a inscrit sept points (4-3—7) samedi dans un gain de 11-3 à Moncton avant que Josh Lawrence, qui avait réussi un tour du chapeau deux jours plus tôt, marque deux fois lundi dans un gain de 4-2 au Scotiabank Centre.

Avec trois victoires à l’étranger la semaine dernière, le Phoenix de Sherbrooke conserve le premier rang de l’Association Ouest de la LHJMQ. L’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a réalisé un tour du chapeau vendredi pour amorcer une série de trois matchs en trois soirs avec un gain de 8 à 2 contre Saint John puis Jakub Brabenec a marqué deux buts le lendemain dans une victoire de 6 à 2 contre Moncton. Dimanche, Roy a ajouté deux autres buts, en route vers un gain de 5 à 3 contre Acadie-Bathurst.

La première moitié du voyage de six matchs sur la route des Blazers de Kamloops a été parfaite la semaine dernière avec trois gains d’affilée. L’espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger a récolté quatre points (1-3—4) vendredi dans un gain de 7-4 à Red Deer, qui a été suivi par une victoire de 4 à 1 contre Calgary. Dans le match disputé le jour de la Famille, les Blazers ont vaincu Edmonton 7 à 3 alors que l’espoir des Islanders de New York Daylan Kuefler et Dylan Sydor ont chacun marqué deux fois pour aider leur équipe à porter sa série de victoires à neuf.

Les 67’s d’Ottawa sont toujours l’équipe la mieux classée de la Ligue de l’Ontario après avoir affiché un bilan de 3-0-0 la semaine dernière. Cooper Foster a marqué le but gagnant jeudi dans un gain de 3-2 à Peterborough, tandis que les trois points de l’espoir des Ducks d’Anaheim Pavel Mintyukov (1-2—3) ont mené les 67’s vers un gain de 5 à 2 contre Oshawa le lendemain. À l’occasion du match disputé le jour de la Famille, le but gagnant en prolongation de l’espoir des Predators de Nashville Jack Matier a permis de battre North Bay 3 à 2. Ottawa a du même coup obtenu son billet pour les Séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario alors que ses 39 victoires et 82 points sont des sommets dans ce circuit.

Grâce à trois victoires en prolongation cette semaine, les Knights de London se retrouvent à égalité au sommet de la Ligue de l’Ontario avec 39 gains. L’espoir des Canadiens de Montréal Logan Mailloux a inscrit le but gagnant en prolongation mardi dans un triomphe de 4 à 3 contre Kitchener. Même si London a subi un revers de 3 à 2 vendredi face à Sarnia dans le match de la semaine sur les ondes de TSN, l’espoir du Kraken de Seattle Ryan Winterton a obtenu sa revanche le lendemain avec le but décisif en prolongation qui a procuré à l’équipe une victoire de 4 à 3 et une place en Séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario pour une 22e saison de suite. Lundi, Denver Barkey a enfilé le but gagnant en prolongation alors que London a battu Windsor 4 à 3 dans un duel entre les deux meilleures équipes de l’Association Ouest.

Les Spitfires de Windsor complètent le Top 10 pour une deuxième semaine de suite après avoir amassé cinq points sur une possibilité de six et décroché leur place en Séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario. L’espoir des Bruins de Boston Brett Harrison a complété son tour du chapeau en prolongation jeudi dans un gain de 6 à 5 contre Flint alors que Jacob Maillet a inscrit le but vainqueur en prolongation samedi pour battre Mississauga 3 à 2. Malgré une défaite en prolongation face à London lundi, les Spitfires mènent la LCH avec 262 buts cette saison.

Mentions honorables

Un séjour parfait à l’étranger pour les Blades de Saskatoon leur a permis de réintégrer le classement pour la première fois depuis la 16e semaine d’activités. Jordan Keller a marqué deux buts mardi dans un gain de 5 à 2 contre Prince George avant qu’Egor Sidorov inscrive quatre points (2-2—4) dans une victoire de 6 à 2 face à Victoria samedi. Dimanche, l’espoir des Stars de Dallas Conner Roulette a inscrit le filet gagnant dans un gain de 2-1 à Vancouver. Les 37 victoires des Blades les placent à égalité au deuxième rang de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre.

Une fiche de 3-0-1 a permis au Sting de Sarnia de faire son entrée au classement national pour la première fois de la saison. L’espoir des Predators de Nashville Nolan Burke a inscrit quatre buts mercredi alors que le Sting a écrasé Guelph 9 à 1. Vendredi, Sarnia a remporté la « Bataille de la 402 » sur les ondes de TSN par la marque de 3 à 2 alors que l’espoir de Ducks d’Anaheim Sasha Pastujov a inscrit le but vainqueur. Une défaite en prolongation samedi face à London a été suivie par une victoire de 7 à 3 contre Flint à l’occasion du jour de la Famille pour permettre à l’équipe de conserver le troisième rang de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario.

Le Battalion de North Bay complète le tableau après avoir affiché un bilan de 1-1-1 cette semaine. Une défaite de 5 à 3 aux mains d’Érié jeudi a été suivie par un gain de 4 à 2 samedi contre Barrie. Le club a conclu sa semaine avec une défaite en prolongation à Ottawa à l’occasion du match du jour de la Famille. Les 36 gains du Battalion le placent au deuxième rang de l’Association Est.