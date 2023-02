Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 19e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la dix-neuvième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 19e semaine

ICE de Winnipeg (40-7-1-0) Remparts de Québec (41-7-1-2) Thunderbirds de Seattle (38-9-1-1) Olympiques de Gatineau (34-12-4-2) Mooseheads d’Halifax (36-8-4-3) Phoenix de Sherbrooke (35-12-3-2) Blazers de Kamloops (33-10-4-2) 67’s d’Ottawa (36-11-2-2) Knights de London (36-13-1-0) Spitfires de Windsor (35-12-3-1)

Après une semaine parfaite (3-0-0) au cours de laquelle il a marqué 22 buts, le ICE de Winnipeg reprend le premier rang national pour la 11e fois de la saison. L’espoir des Coyotes de l’Arizona Conor Geekie a marqué deux fois dans le premier match d’une série aller-retour contre Calgary; un gain de 8 à 2. Le tour du chapeau de l’espoir des Flyers de Philadelphie Connor McClennon jeudi a ensuite mené le ICE vers une victoire un peu folle de 7 à 6. Le ICE a conclu la semaine avec un triomphe de 7-1 contre Edmonton samedi alors qu’Owen Pederson a inscrit un doublé et que le ICE est devenu la deuxième équipe de la LCH à atteindre le plateau des 40 victoires cette année.

Après deux semaines au sommet du classement, les Remparts de Québec ont glissé au deuxième rang après avoir partagé les honneurs de leurs deux matchs de la semaine. Une victoire de 6- 3 à Baie-Comeau mercredi a été suivie d’une défaite de 5-4 à Chicoutimi samedi. Les 41 victoires et 85 points des Remparts continuent d’être des sommets dans la LCH.

Les Thunderbirds de Seattle sont de retour sur le podium après une absence de trois semaines grâce à deux victoires. L’espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson et Nico Myatovic ont chacun marqué deux fois vendredi dans un gain de 6 à 1 contre Red Deer avant que Thomas Milic, qui a été le gardien qui a mené le Canada à la conquête de la médaille d’or au Championnat du monde junior de l’IIHF 2023, stoppe les 36 tirs auxquels il a fait face samedi dans un gain de 3-0 à Portland. Les 38 victoires de Seattle sont le plus haut total de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest cette saison et le troisième plus haut total dans la ligue.

Forts d’une série de huit victoires, les Olympiques de Gatineau ont grimpé en quatrième place, un sommet pour eux cette saison au classement national. Un duel avec Halifax mercredi s’est décidé au neuvième tour des tirs de barrage alors que Joey Vetrano a marqué le but gagnant avant que l’espoir des Sabres de Buffalo Olivier Nadeau brille dans la série de la Coupe Alexandra avec six buts en deux matchs alors que Gatineau a balayé ses deux rencontres face aux 67’s, meneurs au classement de la Ligue de l’Ontario.

Même si leur séquence de match sans défaite en temps réglementaire a pris fin à 25, les Mooseheads de Halifax se maintiennent parmi les cinq meilleures équipes de la LCH en vertu de leur bilan de 1-1-1 cette semaine. Après une défaite en tirs de barrage aux mains de Gatineau, la séquence des Mooseheads a été freinée par Drummondville vendredi dans un revers de 6 à 4, malgré une performance de trois points d’Alexandre Doucet et de l’espoir de Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais. Halifax a toutefois repris le sentier de la victoire samedi grâce à un gain de 5-2 à Shawinigan, où Dumais a encore une fois amassé trois points pour porter son total cette saison à 98, un sommet dans la LCH.

Un weekend de deux victoires a permis au Phoenix de Sherbrooke de maintenir sa sixième place après avoir signé deux gains de suite à l’étranger. À l’occasion d’un match télédiffusé sur les ondes de RDS, l’espoir des Ducks d’Anaheim Tyson Hinds a récolté trois points dans une victoire de 6-1 contre Blainville-Boisbriand alors que 24 heures plus tard, Olivier Adam a blanchi Victoriaville 4 à 0 pour porter la séquence du Phoenix à 6-0-1.

Vainqueurs de six parties de suite, les Blazers de Kamloops ont grimpé de deux places après deux victoires à domicile. Les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia ont battu Saskatoon 5 à 2 vendredi. L’espoir des Stars de Dallas Matthew Seminoff a marqué le but gagnant avec 7.2 secondes à jouer en temps réglementaire le lendemain pour battre Prince George 5 à 4. L’incroyable saison de Logan Stankoven, un autre espoir des Stars se poursuit alors qu’il a amassé un point dans un 34e match de suite, la plus longue séquence active du genre de la LCH.

Avec deux défaites face à Gatineau au cours de la semaine, les 67’s d’Ottawa ont glissé vers leur pire classement depuis la troisième semaine de la campagne. Leur seule victoire de la semaine a été signée contre Niagara, au cours de laquelle Logan Morrison a inscrit quatre buts. Les 36 victoires d’Ottawa les placent à égalité au sommet de la Ligue de l’Ontario cette saison alors que leurs 76 points sont un sommet dans la ligue.

Avec une séquence de huit victoires, les Knights de London sont de retour parmi les 10 meilleures équipes de la LCH après une absence de cinq semaines. Les Knights ont signé un gain serré de 5 à 4 contre Kitchener mercredi avant d’exploser avec huit buts vendredi, menés par les deux filets de Denver Barkey, pour battre Érié 8 à 1. Les trois points de Ryan Humphrey samedi ont mené London vers un gain de 5-1 à Guelph, la 36e victoire de London cette saison.

Les Sptifires de Windsor occupent le 10e rang grâce à une série de huit victoires. Même sans les services de l’espoir du Kraken de Seattle Shane Wright dans la formation, les Spitfires ont récolté trois gains au cours de la semaine. Les cinq points de l’espoir des Bruins de Boston Brett Harrison ont pavé la voie à un gain de 9 à 3 contre Flint mercredi avant que les Spitfires retournent à la maison pour battre Sault Ste. Marie 5 à 4 grâce au but en prolongation de Rodwin Dionicio le lendemain. Samedi, Alex Christopoulos a marqué deux fois dans une victoire de 5-2 à Saginaw alors que la formation de Windsor est devenue la quatrième de la Ligue de l’Ontario à atteindre les 35 victoires.

Mentions honorables :

Malgré une semaine avec une fiche de 1-1-1, les Winterhawks de Portland ont le troisième meilleur pourcentage de victoires de la Ligue de l’Ouest. L’équipe a récolté un point mardi dans une défaite de 5 à 4 en fusillade face à Red Deer et l’a emporté 6 à 3 vendredi à Tri-City grâce aux quatre points de Marcus Nguyen. Une défaite face à Seattle a conclu la semaine des Winterhawks.

Le Battalion de North Bay a affiché un dossier de .500 la semaine dernière alors qu’il demeure la quatrième meilleure équipe de la Ligue de l’Ontario. Une défaite de 4 à 2 aux mains de Sarnia jeudi a été oubliée dimanche alors que l’équipe a vaincu les Colts 4 à 2 pour sa 35e victoire de la saison.

Deux victoires en tirs de barrage des Rebels de Red Deer cette semaine ont été suivies par une défaite à Seattle. Ben King (ANA) a marqué deux fois en temps réglementaire et a ensuite enfilé le but gagnant en fusillade mardi contre Portland avant que les Rebels subissent un revers de 6 à 1 contre Seattle. Samedi, Frantisek Formanek a assuré la récolte de deux points dans un gain de 2 à 1 en tirs de barrage contre Tri-City. Les 76 points de Red Deer cette année représentent le troisième plus haut total de la Ligue de l’Ouest.