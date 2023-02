Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 18e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la dix-huitième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 18e semaine

1. Remparts de Québec (40-6-1-2)

2. ICE de Winnipeg (37-7-1-0)

3. Mooseheads d’Halifax (35-7-4-2)

4. Thunderbirds de Seattle (36-9-1-1)

5. 67’s d’Ottawa (35-9-2-2)

6. Phœnix de Sherbrooke (33-12-3-2)

7. Winterhawks de Portland (35-10-2-1)

8. Olympiques de Gatineau (31-12-4-2)

9. Blazers de Kamloops (31-10-4-2)

10. Battalion de North Bay (34-13-1-1)

MH. Rebels de Red Deer (34-11-1-3)

MH. Knights de London (31-13-1-0)

MH. Tigres de Victoriaville (32-13-1-3)

Les Remparts de Québec sont toujours au sommet du classement après un weekend parfait de trois victoires en trois matchs. La troupe de Patrick Roy l’a emporté 5 à 4 en prolongation vendredi contre Sherbrooke alors que l’espoir des Sabres de Buffalo Vsevolod Komarov a enfilé le but gagnant avant que l’espoir des Ducks d’Anaheim Nathan Gaucher marque deux fois dans un gain de 5 à 2 contre Blainville-Boisbriand. Le club a défait Moncton 5 à 1 dimanche pour une 40e victoire cette saison, un sommet dans la LCH. Les Remparts ont du même coup porté leur séquence de matchs sans défaite en temps réglementaire à 14 matchs (12-0-2).

Avec deux victoires en trois sorties cette semaine, le ICE de Winnipeg conserve le deuxième rang. Un gain de 5 à 3 contre Saskatoon mercredi a été suivi par une victoire un peu folle de 7 à 6 en prolongation à Brandon, où l’espoir des Flyers de Philadelphie Connor McClennon a marqué le but gagnant. La semaine du ICE s’est toutefois terminée avec une défaite serrée de 3 à 2 aux mains des Blades samedi. Les 37 victoires et 75 points du ICE les placent au sommet de la Ligue de l’Ouest dans les deux catégories.

Alors que leur séquence de matchs sans défaite en temps réglementaire atteint désormais les 24 parties (21-0-3), les Mooseheads d’Halifax poursuivent leur ascension. Ils ont été battus 5 à 4 en tirs de barrage jeudi par Charlottetown, mais ont rebondi 24 heures plus tard pour l’emporter 4-2 sur la route alors qu’Alexandre Doucet a trouvé le fond du filet trois fois. Dimanche, le quatrième tour du chapeau de la saison de l’espoir des Blue Jackets Jordan Dumais a mené Halifax vers un gain de 6 à 1 face à Rimouski et une 35e victoire cette saison.

En quatre matchs cette semaine, les Thunderbirds de Seattle ont récolté six points. L’espoir des Flames de Calgary Lucas Ciona a inscrit deux buts mardi alors que les T-Birds ont doublé Swift Current 4 à 2 avant que Brad Lambert joue les héros en prolongation vendredi pour offrir aux siens un billet pour les séries éliminatoires avec une victoire de 6 à 5 contre les Silvertips. Everett a blanchi Seattle 1 à 0 la veille et a conclu son weekend avec un gain de 3 à 1 face à Spokane. Les 36 victoires des Thunderbirds sont un sommet dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest.

Le premier changement de la semaine no 18 revient aux 67’s d’Ottawa, qui sont de retour parmi les cinq positions de tête après avoir amassé six points grâce à trois victoires en autant de matchs. L’espoir des Canadiens de Montréal Vinzenz Rohrer a marqué le but gagnant en prolongation vendredi à Flint dans un gain de 6 à 5, tandis que Thomas Sirman a marqué deux fois le lendemain dans une victoire de 5 à 1 des 67’s à Saginaw. Leur séjour sur la route s’est conclu avec un gain de 4 à 3 à Sarnia alors que le tir de pénalité de Brady Stonehouse a fait la différence. Les 35 victoires et 74 points d’Ottawa représentent un sommet dans la Ligue de l’Ontario.

Le Phoenix de Sherbrooke grimpe au sixième rang du classement, sa meilleure position depuis la huitième semaine de la saison. Sa montée au classement survient après une fin de semaine au cours de laquelle il a récolté cinq points sur une possibilité de six. Une défaite en tirs de barrage face à Québec vendredi a été suivie par un gain de 9 à 3 contre Acadie-Bathurst, match au cours duquel l’espoir des Golden Knights de Vegas Jakub Brabenec a inscrit quatre points (2-2—4). Un gain de 5 à 1 face à Moncton dimanche a permis au Phoenix de conserver son premier rang de l’Association Ouest de la LHJMQ.

Les Winterhawks de Portland se sont assurés d’une place en séries éliminatoires de fin de saison de la Ligue de l’Ouest après avoir battu Tri-City 4 à 1. Plus tôt au cours de la semaine, les Winterhawks ont subi un revers de 5 à 1 face à Kamloops, mercredi, et ont perdu le premier match d’une série aller-retour face aux Americans vendredi. Portland est l’une des trois seules équipes de la Ligue de l’Ouest à avoir remporté au moins 35 parties cette année.

Les Olympiques de Gatineau poursuivent leur ascension alors qu’ils se retrouvent au huitième rang après une semaine avec une fiche de 2-0-0. L’espoir du Lightning de Tampa Bay Cam MacDonald a inscrit le but gagnant mercredi dans une victoire de 3 à 2 contre Moncton avant d’égaler un sommet cette saison avec 11 buts samedi face à Saint John. Dans ce match, l’espoir des Blackhawks de Chicago Samuel Savoie a amassé cinq points (2-3–5).

Après avoir décroché une place en séries éliminatoires de la Ligue de l’Ouest, les Blazers de Kamloops sont de retour parmi les 10 meilleures équipes à l’échelle nationale alors qu’ils ont amassé huit points au cours de la dernière semaine. Dylan Sedor a inscrit deux buts mercredi dans un triomphe de 5 à 1 contre Portland avant d’amorcer une séquence de trois matchs en trois jours avec un gain de 6 à 4 contre Prince Albert vendredi, notamment grâce au tour du chapeau de l’espoir du Wild du Minnesota Ryan Hofer. Les deux buts de l’espoir des Stars de Dallas Matthew Seminoff ont mené Kamloops vers un gain de 4 à 2 à Vancouver samedi quand l’espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger a marqué le but gagnant avec 23 secondes à jouer dimanche pour vaincre Victoria 4 à 3.

Le Battalion de North Bay complète le groupe des 10 meilleures équipes au pays après une semaine avec un bilan de 2-1-0. Dalyn Wakely a inscrit deux buts mercredi dans un gain de 5 à 1 à Sudbury avant que son club s’incline 4 à 2 face à Mississauga le lendemain. Toutefois, le premier tour du chapeau de l’espoir du Kraken de Seattle Ty Nelson dans la Ligue de l’Ontario a mené le Battalion vers une dégelée de 9 à 1 contre Kingston.

Mentions honorables:

Avec deux victoires au cours de la semaine, les Rebels de Red Deer se retrouvent au sommet des mentions honorables. Le but gagnant de Jhett Larsson en prolongation mardi a permis de vaincre Regina 6 à 5. L’espoir des Ducks d’Anaheim Ben King a enfilé le seul but des tirs de barrage dans un gain à l’étranger de 1 à 0 face à Spokane samedi. Leur semaine s’est terminée avec une défaite de 4 à 2 devant Everett dimanche, mais les 72 points de Red Deer les placent toujours au deuxième rang à ce chapitre dans l’Association Est de la Ligue de l’Ouest.

Avec 19 buts en trois matchs, les Knights de London ont signé trois victoires la semaine dernière. Deux victoires consécutives de 5 à 1 sur Saginaw et Erie au cours du weekend ont précédé une victoire de 9-5 sur Flint, lundi soir. Ruslan Gazizov a amassé sept points (1-6—7) et Sean McGurn en a ajouté six (3-3—6) dans une cinquième victoire consécutive pour les Knights.

La séquence victorieuse des Tigres de Victoriaville a atteint les quatre matchs alors qu’ils ont signé deux victoires à domicile. William Veillette a marqué deux fois dans un gain de 6 à 3 contre Moncton vendredi avant que le capitaine Maxime Pellerin inscrive quatre points (2-2—4) samedi alors que son club a battu Val-d’Or 5 à 2.