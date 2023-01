Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 17e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la dix-septième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 17e semaine

1. Remparts de Québec (37-6-1-2)

2. ICE de Winnipeg (35-6-1-0)

3. Mooseheads d’Halifax (33-7-4-1)

4. Thunderbirds de Seattle (33-8-1-1)

5. Winterhawks de Portland (34-8-2-1)

6. 67’s d’Ottawa (32-9-2-2)

7. Phœnix de Sherbrooke (31-12-2-2)

8. Battalion de North Bay (32-12-1-1)

9. Rebels de Red Deer (32-10-1-3)

10. Olympiques de Gatineau (29-12-4-2)

MH. Blazers de Kamloops (27-10-4-2)

MH. Knights de London (30-13-1-0)

MH. Tigres de Victoriaville (30-12-1-3)

Les Remparts de Québec ont repris le premier rang après avoir signé deux victoires consécutives la semaine dernière. Le capitaine Theo Rochette a inscrit deux buts vendredi dans un gain de 5-0 sur Chicoutimi dans le match télédiffusé sur RDS et TSN avant que l’espoir des Blues de St-Louis Zachary Bolduc a inscrit le but gagnant en prolongation dimanche dans la victoire de 2-1 sur Charlottetown. Québec a amassé 37 victoires et 77 points, un sommet dans les deux cas dans la LCH cette saison.

Après une défaite de 2-1 subie vendredi contre Lethbridge, le ICE de Winnipeg a conclu son weekend avec deux victoires de suite. L’espoir du Wild du Minnesota Carson Lambos a amassé quatre passes dans une victoire de 5-1 à Red Deer samedi, avant qu’Owen Pederson marque en prolongation pour vaincre Calgary 5-4 dimanche. Les 35 victoires du ICE sont un sommet dans la Ligue de l’Ouest cette saison.

Les Mooseheads d’Halifax passent au troisième rang du classement national, un sommet pour cette formation cette saison après avoir prolongé une séquence de matchs sans défaites en temps réglementaire à 21 rencontres consécutives. Halifax a vaincu le Cap-Breton 4-1 vendredi avant que le tour du chapeau de Josh Lawrence mène les Mooseheads à une victoire de 4-0 sur Acadie-Bathurst samedi.

Après une semaine d’une victoire et une défaite en temps réglementaire, les Thunderbirds de Seattle glissent d’une place au quatrième rang. L’espoir des Flames de Calgary Lucas Ciona a amassé quatre points vendredi dans une victoire de 7-2 à Spokane avant que les T-Birds soient vaincus 5-2 par Portland samedi.

Les Winterhawks de Portland grimpent un cinquième rang pour la cinquième fois cette saison avec une séquence en cours de six victoires de suite. James Stefan a amassé quatre points (2-2—4) vendredi alors que les Winterhawks ont amorcé une série de trois matchs en trois jours en battant Swift Current 6-3. Un des meilleurs espoirs de sélection de la LNH en 2023, Luca Cagnoni, a marqué deux buts samedi dans une victoire de 5-2 sur Seattle alors que les deux meilleures formations de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest s’affrontaient, avant que l’espoir des Panthers de la Floride Marek Alscher marque en prolongation dimanche dans un gain de 4-3 sur Spokane.

Avec une récolte de 68 points, les 67’s d’Ottawa demeurent la meilleure équipe de la Ligue de l’Ontario, après avoir amassé au moins un point dans leurs trois matchs de la dernière semaine. Les 67’s ont subi un revers de 2-1 en tirs de barrage vendredi avant de vaincre Hamilton 5-4 en prolongation le lendemain. Ils ont conclu leur semaine en gagnant 4-2 à Mississauga, remportant ainsi leur 32e match de la saison, à égalité au premier rang de la Ligue de l’Ontario à ce chapitre.

Le Phœnix de Sherbrooke est toujours au premier rang de l’Association Ouest de la LHJMQ après avoir accumulé une fiche de 2-1-0 au cours de la dernière semaine. Battu vendredi par Shawinigan, le Phoenix a rebondi pour battre Blainville-Boisbriand 5-1 samedi alors que l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a inscrit deux buts. Dimanche, Sherbrooke a blanchi Drummondville 7-0 derrière une paire de buts inscrits par l’espoir des Flames de Calgary Cole Huckins.

Avec la deuxième meilleure fiche de la Ligue de l’Ontario, le Battalion de North Bay a grimpé d’une place au terme d’une semaine de deux victoires et un revers. Les deux buts de Kyle McDonald ont conduit le Battalion à un gain de 5-3 sur Windsor jeudi, puis l’espoir des Sabres de Buffalo Josh Bloom a amassé quatre points (1-3—4) dans une victoire sur la route de 8-2 contre Niagara. North Bay a été blanchi par Oshawa dimanche, mais leurs 32 victoires cette saison sont un sommet dans la Ligue de l’Ontario, à égalité avec Ottawa.

Avec le quatrième plus haut total de victoires dans la Ligue de l’Ouest, les Rebels de Red Deer sont de retour au classement pour la première fois en quatre semaines. Les trois points de Kai Uchacz (2-1—3) vendredi ont mené les Rebels à une victoire de 5-1 sur Saskatoon, mais l’équipe a perdu 5-1 contre le ICE samedi.

Les Olympiques de Gatineau n’avaient qu’un match au programme au cours de la dernière semaine, mais ils ont appuyé à fond sur l’accélérateur pour vaincre Val-d’Or 11-6. L’espoir des Canadiens de Montréal Olivier Nadeau a volé la vedette avec une récolte de six points (2-4—6) tandis que Riley Kidney, un autre espoir des Canadiens a inscrit deux buts et deux passes. Les Olympiques ont gagné trois matchs de suite et ils affichent un bilan de 8-2-0 à leurs 10 derniers matchs.

Mentions honorables

Les Blazers de Kamloops ont partagé les honneurs d’une série de deux matchs avec Victoria ce weekend. Ils ont gagné 7-4 vendredi grâce aux quatre points de l’espoir des Stars de Dallas Matthew Seminoff (2-2—4), mais ils ont perdu 3-2 samedi contre ces mêmes Royals. L’incroyable séquence de matchs avec un point de Logan Stankoven, un autre Espoir des Stars, est toujours active maintenant qu’il a amassé des points dans les 29 matchs qu’il a disputés cette saison.

Troisième équipe de la Ligue de l’Ontario avec 30 victoires cette saison, les Knights de London ont droit à une mention honorable encore une fois cette semaine. Après une défaite de 3-0 aux mains de Peterborough jeudi, les Knights ont signé deux victoires par jeu blanc sur la route à Ottawa et Kingston, alors que Ruslan Gazizov et George Diaco ont chacun inscrit les buts gagnants.

Les Tigres de Victoriaville ont remporté leurs deux matchs de la semaine dernière. L’espoir des Bruins de Boston Frederic Brunet a inscrit le but gagnant en prolongation vendredi dans une victoire de 3-2 sur Charlottetown, avant que Victoriaville batte Shawinigan 5-1 le lendemain.