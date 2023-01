Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 16e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la seizième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 16e semaine

1. ICE de Winnipeg (33-5-0-0)

2. Remparts de Québec (35-6-1-2)

3. Thunderbirds de Seattle (32-7-1-1)

4. Mooseheads d’Halifax (31-7-4-1)

5. 67’s d’Ottawa (31-9-1-1)

6. Winterhawks de Portland (30-8-2-1)

7. Phoenix de Sherbrooke (29-11-2-2)

8. Spitfires de Windsor (28-10-3-1)

9. Battalion de North Bay (30-11-1-1)

10. Blazers de Kamloops (26-9-4-2)

MH. Rebels de Red Deer (31-9-1-3)

MH. Olympiques de Gatineau (28-12-4-2)

MH. Knights de London (28-12-1-0)

Le ICE de Winnipeg conserve le premier rang du classement pour une troisième semaine de suite après avoir amassé six points sur une possibilité de six. Après une victoire de 8 à 1 en milieu de semaine contre Prince Albert, le ICE a balayé une série aller-retour face à Moose Jaw au cours du weekend. Le défenseur Carson Lambos (Wild du Minnesota) a obtenu quatre points (dont deux buts) au cours de la dernière semaine alors que la séquence de matchs sans défaite du ICE est passée à 7-0-1.

Québec est toujours la deuxième équipe du classement de la LCH après avoir remporté ses trois matchs la semaine dernière. Les Remparts ont vaincu Baie-Comeau 11 à 2 grâce entre autres aux cinq points (1-4-5) de Zachary Bolduc (Blues de St-Louis) et ont ensuite balayé une courte série de deux matchs à domicile face à Rimouski. Dans la victoire des Remparts contre l’Océanic le 20 janvier, l’entraîneur-chef Patrick Roy a signé sa 500e victoire derrière le banc. Les Remparts connaissent actuellement une séquence de 7-0-2.

Seattle continue de mener l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest et pour la deuxième semaine de suite, l’équipe se retrouve au troisième rang. Vendredi, les Thunderbirds ont battu Lethbridge 3 à 2 en prolongation grâce au but vainqueur de Reid Schaefer (Oilers d’Edmonton) et samedi, ils ont vaincu Everett 6 à 2.

Les Mooseheads d’Halifax ont grimpé au quatrième rang après une séquence incroyable au cours de laquelle ils ont été invaincus en temps réglementaire en 19 matchs. Cette séquence s’est poursuivie au cours de la dernière semaine alors qu’ils ont gagné leurs trois parties. Les Mooseheads ont doublé Shawinigan 6 à 3 vendredi avant de marquer 18 buts en deux matchs contre Saint John, notamment grâce à la performance de cinq buts d’Attilio Biasca le 21 janvier, qui égalait un record de club pour le plus de buts en un seul match. Au cours de cette séquence, les Mooseheads ont affiché un bilan de 17-0-2.

Les 67’s ont glissé au cinquième rang cette semaine après avoir affiché un bilan de 1-2-0 sur la route. Leur semaine a commencé avec un gain de 4 à 2 contre Barrie, mais ils ont ensuite perdu deux matchs de suite devant Kitchener et Owen Sound pour clore le weekend. Les 31 victoires et les 64 points d’Ottawa sont un sommet dans la Ligue de l’Ouest.

Portland a été parfait dans son séjour à domicile et se pointe au quatrième rang des équipes de la Ligue de l’Ouest pour le nombre de points au classement cette saison. Kyle Chyzowski a inscrit le but gagnant en prolongation vendredi pour conclure une folle Victoire de 7-6 sur Victoria avant la soirée de trois points de Robbie-Fromm Delorme (2-1-3) dans un gain de 5-2 sur Lethbridge samedi. Les Winterhawks ont conclu leur semaine avec un gain de 6-1 sur Spokane lundi après-midi alors que Gabe Klassen et Ryan McCleary ont chacun marqué deux buts.

Sherbrooke continue de grimper au classement après deux victoires impressionnantes contre Victoriaville. Dans un duel entre les deux meilleures équipes de l’Association Ouest de la LHJMQ, le Phoenix a battu les Tigres 3 à 1 vendredi soir alors que Joshua Roy (Canadiens de Montréal) a réussi un doublé. Le Phoenix s’est emparé d’une victoire de 4 à 3 à l’étranger le lendemain alors que Cole Huckins (Flames de Calgary) a trouvé le fond du filet à deux occasions. Sherbrooke a une fiche de 8-1-1 à ses 10 derniers matchs.

Les Spitfires ont connu une semaine un peu folle alors qu’ils ont marqué 19 buts en trois matchs, mais ont dû se contenter d’une fiche de 2-1-0. Un gain de 6 à 3 contre Erie jeudi a été suivi par une folle victoire de 8 à 7 face à Barrie, au cours de laquelle Brett Harrison (Bruins de Boston) a inscrit cinq points (3-2-5). Toutefois, malgré le premier tour du chapeau dans la Ligue de l’Ontario de Liam Greentree, les Spitfires ont perdu 9 à 5 contre Oshawa dimanche pour mettre fin à une série de six victoires. Windsor détient une avance de 10 points sur Saginaw et le deuxième rang dans la section Ouest de la Ligue de l’Ontario.

North Bay a amassé des points dans deux de ses trois matchs la semaine dernière avec une fiche de 1-1-1. Une défaite de 4 à 3 en prolongation contre Hamilton jeudi a été suivie par une défaite en temps réglementaire face à Mississauga le lendemain soir. Toutefois, le Battalion est devenu seulement la deuxième équipe de la Ligue de l’Ontario à inscrire 30 victoires alors qu’il a battu Sudbury 2 à 1 grâce au but gagnant de Kyle Jackson (Kraken de Seattle) en troisième période.

Les Blazers de Kamloops complètent le classement des 10 meilleures équipes de la LCH après avoir partagé les honneurs de leur calendrier de la semaine. Ils ont subi une défaite de 8 à 2 aux mains de Tri-City vendredi, mais ont rebondi le lendemain soir pour battre les Americans 6 à 5 en prolongation alors que Logan Stankoven (Stars de Dallas) a complété son tour du chapeau dans les minutes de jeu supplémentaire. Stankoven a amassé au moins un point dans les 27 parties qu’il a disputé cette saison pour un total de 61 points (dont 23 buts).

Mention honorable :

Red Deer est de retour dans les équipes prises en considération après une semaine avec une fiche de 2-1-0. Les Rebels ont vaincu Prince George 8 à 5 vendredi avant que Hunter Mayo marque le but gagnant en prolongation samedi pour battre Lethbridge 2 à 1. Ils ont été vaincus 4 à 2 par Calgary dimanche, mais les Rebels ont reçu une grande motivation en début de semaine alors que Ben King (Ducks d’Anaheim) a effectué un retour dans la formation vendredi après une absence de 32 matchs.

Les Olympiques de Gatineau continuent de trouver leur rythme depuis la date limite des transactions dans la LHJMQ alors qu’ils ont affiché un bilan de 2-1-0 au cours de la dernière semaine. Une défaite de 5 à 2 contre Victoriaville mercredi a été rapidement oubliée avec deux victoires de suite à l’étranger face à Rouyn-Noranda et Val-d’Or, au cours desquelles Riley Kidney (Canadiens de Montréal) a inscrit deux buts et six points.

London complète les mentions honorables alors qu’ils sont de retour dans le classement grâce à une semaine de 2-1-0. Les Knights ont marqué un total combiné de 16 buts dans des gains contre Kitchener et Owen Sound, menés par les six points de George Diaco, mais ils ont fini la semaine avec une défaite de 5 à 2 face aux Rangers, dimanche.