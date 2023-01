Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 15e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la quinzième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 15e semaine

1. ICE de Winnipeg (30-5-0-0)

2. Remparts de Québec (32-6-1-2)

3. Thunderbirds de Seattle (30-7-1-1)

4. 67’s d’Ottawa (30-7-1-1)

5. Mooseheads d’Halifax (28-7-4-1)

6. Battalion de North Bay (29-10-0-1)

7. Blazers de Kamloops (25-8-4-2)

8. Blades de Saskatoon (27-8-2-1)

9. Spitfires de Windsor (26-9-3-1)

10. Olympiques de Gatineau (26-11-4-2)

MH. Winterhawks de Portland (28-8-2-1)

MH. Phoenix de Sherbrooke (27-11-2-2)

MH. Colts de Barrie (22-10-4-2)

Au sommet du classement national pour une deuxième semaine de suite, le ICE de Winnipeg a ajouté trois points sur une possibilité de quatre au cours de la semaine, notamment grâce à un triomphe de 8 à 3 contre Medicine Hat au cours duquel l’équipe a inscrit huit buts sans réplique, le tout amorcé par le nouvel ajout et espoir des Sénateurs d’Ottawa Zack Ostapchuk, qui a conclu la soirée avec deux buts. Cette saison, Ostapchuk compte 31 points en 23 matchs et offre un appui secondaire de grande valeur à la puissante formation de Winnipeg.

Les Remparts de Québec continuent de paver la voie dans la LHJMQ, alors qu’ils ont récolté des points dans six matchs de suite, séquence qui s’est poursuivie la semaine dernière avec deux victoires sur la route et un duel serré qui s’est terminé par une défaite en tirs de barrage à Halifax. À l’attaque, l’ajout de l’espoir des Hurricanes de la Caroline Justin Robidas a offert aux Remparts une autre option pour marquer des buts alors qu’il a amassé 10 points en neuf matchs depuis qu’il s’est joint aux Remparts.

Avec deux victoires en quatre sorties, les Thunderbirds de Seattle restent au sommet de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 30-7-1-1. Mercredi dernier, les Thunderbirds ont impressionné dans une victoire de 4 à 3 en prolongation contre Winnipeg, une autre équipe qui figure parmi les 10 meilleures dans la LCH. Dans ce match, le prometteur ailier droit Nico Myatovicplayed a joué les héros en marquant le but victorieux. Myatovic aura bientôt la chance de briller à l’échelle nationale alors qu’il disputera Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota.

Vainqueurs de deux de leurs trois matchs au cours de la semaine, les 67’s d’Ottawa continuent de dominer la Ligue de l’Ontario. Ils ont signé des gains contre Kingston et Sarnia et au cours de ce dernier, l’équipe a pu compter sur une impressionnante performance de 30 arrêts du gardien vétéran Max Donoso pour son deuxième jeu blanc de la saison. Solides en défensive, les 67’s se classent au premier rang de la Ligue de l’Ontario avec seulement 94 buts contre, tandis que Donoso est parmi les meneurs du circuit avec une moyenne de buts alloués de 2,57 et un taux d’efficacité de .904.

Invaincus en temps réglementaire à leurs 16 derniers matchs – une séquence qui remonte à la fin novembre – les Mooseheads d’Halifax continuent de faire du bruit dans la LHJMQ. À seulement six points de Québec et du premier rang du classement de la ligue, les Mooseheads ont rétréci cet écart jeudi grâce à une victoire en tirs de barrage de 2 à 1 contre les Remparts. Lors de cette rencontre, l’ailier droit de 20 ans Alexandre Doucet a marqué son 34e but de la saison. Doucet a depuis inscrit deux autres buts et se retrouve au sommet de la LHJMQ avec 36 buts.

Sans défaite dans six matchs de suite, le Battalion de North Bay s’est approché à trois points du sommet de la Ligue de l’Ontario. Talentueux à l’attaque, le club a continué ses efforts pour marquer des buts au cours de la dernière semaine, en inscrivant un total de 16 buts en trois victoires contre Sudbury, Sault Ste. Marie et Flint. Celui qui a mené l’équipe est l’ailier droit de 20 ans Kyle MacDonald, qui a fait scintiller la lumière rouge cinq fois la semaine dernière et qui s’approche d’une moyenne d’un but par match avec 16 filets en 17 sorties.

Avec une modeste séquence de quatre victoires, les Blazers de Kamloops, hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia se sont rapprochés à six points du sommet de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ouest. À l’attaque, les Blazers continuent de profiter de performances dominantes du capitaine et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven. La semaine dernière, il a connu sa meilleure performance de la saison avec une soirée de cinq points dans la victoire de 6 à 3, mercredi contre Vancouver. Stankoven a inscrit au moins un point à ses 25 matchs cette saison.

Après deux défaites au terme de duels ardus, les Blades de Saskatoon ont retrouvé le chemin de la victoire samedi, avec un gain de 4 à 2 contre Seattle, qui fait aussi partie du classement national. Au cours de cette partie, l’ailier gauche russe Egor Sidorov a réussi un tour du chapeau naturel. Les trois buts – dont un en avantage numérique et l’éventuel but gagnant – ont offert à Sidorov son troisième match de trois filets de la saison. Les Blades tenteront de signer une autre victoire mardi à Moose Jaw.

De retour sous les projecteurs nationaux, les Spitfires de Windsor connaissent une séquence de quatre gains d’affilée, ce qui a aidé l’équipe à grimper au sommet de la section Ouest de la Ligue de l’Ontario avec 56 points en 39 matchs. Déjà au sommet du circuit avec 177 buts cette saison, les Spitfires ont récemment ajouté une autre arme à leur arsenal offensif avec l’acquisition de l’espoir du Kraken de Seattle Shane Wright. L’exceptionnel joueur de centre a inscrit six points en trois matchs depuis son retour dans les rangs juniors.

Sous les projecteurs nationaux pour la cinquième fois de la saison, les Olympiques de Gatineau ont fait tourner les têtes à la suite de leur série de quatre victoires et sont maintenant à égalité au sommet de l’Association de l’Ouest de la LHJMQ avec 58 points. Ce qui a été le plus impressionnant au cours de la dernière semaine, c’est que les Olympiques ont démontré une solide aptitude à jouer sous la pression alors que l’équipe a signé trois de ses quatre gains en prolongation. L’espoir des Canadiens de Montréal Riley Kidney a maintenant inscrit 13 points en cinq matchs depuis qu’il s’est joint aux Olympiques.

Mention honorable :

Avec quatre points en autant de matchs, la semaine des Winterhawks de Portland a été marquée par une victoire de 3 à 1 sur la route contre Seattle, une équipe qui figure au troisième rang de ce classement hebdomadaire. L’ailier gauche recrue Braeden Jockims a inscrit le premier but de sa carrière dans ce match, qui a finalement été celui de la victoire.

Le Phoenix de Sherbrooke a conclu la dernière partie d’un séjour sur la route avec deux victoires au cours de la semaine, à commencer par une dégelée de 7 à 0 contre le Cap-Breton au cours de laquelle l’espoir des Canadiens de Montréal et récent médaillé d’or au Championnat du monde junior Joshua Roy a inscrit quatre points. Il s’agissait de son quatrième match de quatre points cette saison.

Vainqueurs de quatre matchs de suite, les Colts de Barrie ont connu une motivation supplémentaire avec le retour du prometteur défenseur et espoir des Kings de Los Angeles Brandt Clarke, qui a démontré son talent offensif depuis qu’il s’est joint à cette équipe, avec six points, soit deux buts et quatre aides, en trois parties.