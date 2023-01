Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 14e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la quatorzième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 14e semaine

1. ICE de Winnipeg (29-5-0-0)

2. Thunderbirds de Seattle (28-5-1-1)

3. Remparts de Québec (30-6-1-1)

4. 67’s d’Ottawa (28-6-1-1)

5. Blades de Saskatoon (26-6-2-0)

6. Knights de London (26-9-1-0)

7. Winterhawks de Portland (26-6-2-1)

8. Mooseheads d’Halifax (25-7-4-1)

9. Battalion de North Bay (26-10-0-1)

10. Blazers de Kamloops (22-8-4-2)

MH. Phoenix de Sherbrooke (25-10-2-2)

MH. Huskies de Rouyn-Noranda (24-12-2-2)

MH. Petes de Peterborough (21-13-1-2)

De retour sous les projecteurs nationaux, le ICE de Winnipeg a profité au maximum de sa seule sortie de la semaine, l’emportant 6 à 1 contre Portland. Celui qui a pavé la voie vers la victoire du ICE est Zach Benson un espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2023, qui a inscrit son deuxième tour du chapeau de la saison. Benson occupe actuellement le troisième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ouest avec 54 points en 33 matchs.

Avec une séquence de 14 matchs de suite sans défaite en temps réglementaire qui s’est terminée samedi dans un duel avec Moose Jaw, les Thunderbirds de Seattle ont conclu la semaine avec deux points pour conserver le premier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 28-5-1-1. Les Thunderbirds auront du renfort alors que quatre champions nationaux se sont ajoutés à la formation après la conquête de la médaille d’or au Championnat mondial junior.

Récoltant cinq points sur une possibilité de six à leurs trois dernières sorties, les Remparts de Québec continuent de régner sur la LHJMQ avec une fiche de 30-6-1-1. Alors qu’ils visent le championnat et dans l’espoir de renforcer leur ligne bleue, les Remparts ont récemment acquis l’espoir des Coyotes de l’Arizona Jérémy Langlois du Cap-Breton. Le défenseur prometteur a impressionné jusqu’ici en amassant trois points en quatre rencontres avec sa nouvelle équipe.

En amassant cinq points à leurs six dernières sorties, les 67’s d’Ottawa continuent d’établir le rythme dans la Ligue de l’Ontario en occupant le premier rang du classement de la ligue avec un bilan de 28-6-1-1. Les 67’s ont conclu le weekend sur une bonne note, signant deux victoires de suite face à Niagara et Owen Sound. À l’attaque, Ottawa a profité de l’arrivée prometteuse du joueur de centre de 20 ans Logan Morrison, joueur par excellence des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ontario en 2021-2022 qui a amassé trois aides à ses débuts avec le club.

Les Blades de Saskatoon ont récolté des points à leurs quatre dernières sorties et le fait saillant de la dernière semaine a été une victoire de 6 à 2 contre Red Deer au cours de laquelle l’équipe a démontré son héroïsme sur les unités spéciales avec trois buts en avantage numérique. Défensivement, les Blades continuent d’exceller alors que devant le filet, le gardien né en 2004 Austin Elliott domine la Ligue de l’Ouest avec un taux d’efficacité de .925 et une moyenne de buts alloués de 1,89.

Vainqueurs de neuf de leurs 10 derniers matchs, les Knights de London ont ajouté deux autres gains au cours de la dernière semaine, dont un de 3-0 à Saginaw au cours de duquel le gardien de première année Zach Bowen a repoussé les 26 tirs dirigés contre lui pour inscrire le premier jeu blanc de sa carrière. Les Knights se sont préparés pour le dernier droit, ayant récemment ajouté dans leur formation deux attaquants de Hamilton, dont le vétéran ailier gauche Ryan Humphrey et l’espoir du Kraken de Seattle Ryan Winterton.

Malgré deux défaites au cours de la semaine, les Winterhawks de Portland continuent d’être des prétendants au premier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ouest, accusant trois points de retard sur Seattle, qui fait aussi partie de l’élite du classement national. À l’attaque, Portland compte toujours sur du jeu prometteur de l’ailier droit de 20 ans Robbie Fromm-Delorme, qui mène le club avec 43 points. Les Winterhawks tenteront de renouer avec la victoire quand l’équipe reprendra l’action mardi contre Prince Albert.

Portant leur série de matchs sans défaite en temps réglementaire à 13, les Mooseheads d’Halifax se sont rapprochés à sept points de Québec et du sommet de l’Association de l’Est de la LHJMQ. L’équipe a continué de démontrer sa domination à l’attaque au cours de la dernière semaine, marquant un total de 11 buts dans des victoires face à Saint John et au Cap-Breton. Les Mooseheads sont menés par l’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais et son collègue à l’attaque Alexandre Doucet, qui occupent les premier et deuxième rangs des pointeurs de la ligue.

Avec une modeste série de trois victoires, le Battalion de North Bay a été parfait à l’occasion d’un séjour à domicile, notamment avec des victoires contre Niagara et Oshawa. À la ligne bleue, le choix de troisième tour du Kraken de Seattle en 2022 Ty Nelson continue de briller, ayant réussi deux matchs de suite de plus d’un point pour porter sa fiche à 43 points en 37 matchs et occuper le troisième rang parmi les défenseurs de la ligue.

Hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops, ont récolté trois points en autant de matchs, dont une victoire de 5 à 1 face à leurs rivaux de Kelowna. Dans ce duel, le capitaine et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven était de retour après sa conquête de la médaille d’or au Championnat mondial junior. Stankoven n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se réajuster alors qu’il a fini la rencontre avec deux points.

_

Mention honorable

Vainqueur de cinq de ses six derniers matchs, le Phoenix de Sherbrooke continue de grimper au classement et profitera maintenant du retour de l’espoir des Canadiens de Montréal et gagnant du trophée Jean-Béliveau de 2021-2022, Joshua Roy, qui a récemment aidé le Canada à remporter l’or au Championnat mondial junior.

Sans défaite en temps réglementaire à leurs 10 dernières sorties, les Huskies de Rouyn-Noranda sont considérés à l’échelle nationale pour la première fois de la saison. Parmi les meneurs à Rouyn-Noranda en 2022-2023, il y a l’ailier droit du Bélarus, Daniil Bourash, dont les 26 buts le placent au sixième rang de la ligue à ce chapitre.

Signant la victoire à leurs huit dernières sorties, les Petes de Peterborough ont grimpé au classement et font tourner les têtes à l’échelle nationale. Bien installés au deuxième rang de la section Est de la Ligue de l’Ontario, les Petes sont menés par l’espoir du Kraken de Seattle Tucker Robertson, qui se classe au 10e rang des pointeurs de la ligue avec 48 points en 37 matchs.