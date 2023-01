Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 13e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la treizième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 13e semaine

1. Thunderbirds de Seattle (27-4-1-1)

2. ICE de Winnipeg (28-5-0-0)

3. Winterhawks de Portland (26-4-2-1)

4. Remparts de Québec (28-6-0-1)

5. Blades de Saskatoon (25-6-1-0)

6. 67’s d’Ottawa (26-6-0-1)

7. Knights de London (23-8-1-0)

8. Mooseheads d’Halifax (23-7-4-1)

9. Rebels de Red Deer (26-6-1-3)

10. Blazers de Kamloops (21-7-3-2)

MH. Spirit de Saginaw (23-9-2-1)

MH. Tigres de Victoriaville (24-8-1-3)

MH. Battalion de North Bay (24-10-0-1)

Meilleure équipe au classement national au retour des Fêtes, les Thunderbirds de Seattle ont depuis prolongé leur séquence victorieuse en temps réglementaire à 13 matchs, notamment grâce à une paire de victoires sur Spokane et Kelowna. Plus impressionnants encore, les Thunderbirds continuent de gagner malgré l’absence de ses principaux talents, en action au Mondial junior, notamment l’attaquant Reid Schaefer, les défenseurs Kevin Korchinski et Nolan Allan, et le gardien Thomas Milic.

Gagnant à deux de ses trois derniers matchs depuis la pause de la fin décembre, le Winnipeg ICE a impressionné avec une paire de victoires sur Saskatoon, une équipe figurant au classement national, et ce, deux soirs consécutifs. D’abord, le ICE a signé un gain de 2-0 ou le gardien Daniel Hauser a repoussé les 23 tirs dirigés vers lui pour son deuxième jeu blanc de la saison et le premier rang à égalité dans le circuit avec 20 victoires.

Prolongeant sa série victorieuse à 10 matchs consécutifs, les Winterhawks de Portland se sont approchés à un point de Seattle au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest. Les Winterhawks sont parfaits depuis leur retour de la pause des Fêtes, remportant trois matchs, notamment deux contre leurs rivaux d’Everett. Cette saison, Portland continue de profiter de l’impressionnant rendement de l’ailier droit Robbie Fromm-Delorme qui mène l’équipe avec 42 points en 32 matchs.

Au retour de la pause avec une paire de grosses victoires sur Baie-Comeau, les Remparts de Québec ont continué de démontrer leurs prouesses offensives. Cette saison, les attaquants Théo Rochette et le choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc, se retrouvent parmi les cinq premiers meilleurs pointeurs à travers la ligue. Les Remparts mènent le circuit aux deux bouts de la patinoire puisque leur gardien William Rousseau a limité ses adversaires à seulement 46 buts en 23 sorties.

Avec une récolte de trois points en autant de matchs depuis le retour des Fêtes, les Blades de Saskatoon ont démarré du bon pied en battant Prince Albert avant de s’incliner dans une paire de matchs serrés contre Winnipeg, une équipe figurant au classement national, notamment en prolongation dans le deuxième match. Devant le filet, les Blades sont bien servis par Austin Elliott qui domine la Ligue de l’Ouest avec un pourcentage d’arrêts de .927 et une moyenne de buts alloués de 1,81.

Dominant une série aller-retour contre Kingston, les 67’s d’Ottawa ont repris là où ils avaient laissé à la pause des Fêtes. Parmi les noms à surveiller pendant la séquence, il y a celui du talentueux ailier gauche Luca Pinelli qui a amassé au moins un point dans cinq de ses six derniers matchs et qui aura bientôt l’occasion de briller sur la scène nationale dans le cadre du Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023.

Engagé dans une séquence de six victoires consécutives, les Knights de London ont grimpé à un seul point du premier rang dans l’Association Ouest de la Ligue de L’Ontario. Menant le club vers la victoire au cours des dernières semaines, le capitaine de 20 ans George Diaco a amassé 10 points à ses cinq derniers matchs. Les Knights continuent aussi de profiter de la solidité de Brett Brochu devant le filet, qui figure parmi les meneurs du circuit avec un pourcentage d’arrêts de .907 et une moyenne de buts alloués de 2,66.

Offrant leur part de feu d’artifices offensifs, les Mooseheads d’Halifax dominent la LHJMQ cette saison avec 164 buts et ils sont à seulement six points du premier rang de l’Association Est du circuit. Ayant amassé des points dans 11 matchs de suite, les Mooseheads ont conclu 2022 par une grosse victoire de 11-3 sur le Cap-Breton, marquée par une prestation de quatre buts et trois passes du centre de 20 ans Josh Lawrence.

Retenez le nom de Kai Uchacz puisque le vétéran joueur de centre des Rebels de Red Deer a élevé son jeu d’un cran à l’attaque, réalisant un tour du chapeau trois fois à ses quatre derniers matchs et ajoutant deux points dans le quatrième. Ce succès a propulsé les quatre victoires consécutives des Rebels pour un total de 56 points cette saison, à égalité au premier rang de l’Association Est de la Ligue de l’Ouest, à égalité avec Winnipeg.

Hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops continuent de s’enflammer en deuxième moitié de saison avec trois victoires, notamment contre Prince George et deux contre leurs rivaux de Kelowna. Malgré l’absence de leur capitaine et espoir de Stars de Dallas Logan Stankoven, en action au Mondial junior, les Blazers ont profité du rendement étincelant de l’espoir de Maple Leafs de Toronto Fraser Minten, auteur de huit points à ses trois derniers matchs.

Mention honorable

Gagnant à ses quatre derniers matchs, notamment les trois disputés depuis le retour de la pause des Fêtes, le Spirit de Saginaw maintient son rang au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une récolte de 48 points en 34 matchs. Le défenseur en pleine éclosion et choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2022 Pavel Mintyukov a émergé comme une attraction incontournable cette saison en vertu de sa récolte de 51 points, soit 10 points de plus que son plus proche poursuivant à ce chapitre chez les défenseurs du circuit.

De retour de la pause avec deux victoires en trois matchs, les Tigres de Victoriaville se maintiennent au sommet de l’Association Ouest de la LHJMQ avec 52 points en 36 matchs. Parmi les faits saillants, à noter le jeu brillant du centre de 20 ans William Veillette, auteur de sept points à ses trois derniers matchs pour se hisser au septième rang des marqueurs du circuit.

Vainqueur de deux de ses trois derniers matchs depuis le retour de la pause, le Battalion de North Bay accuse maintenant quatre points de retard sur Ottawa au premier rang de l’Association Est de la Ligue de l’Ontario. À l’attaque, le choix de septième tour du Kraken de Seattle en 2022, Kyle Jackson continue de faire sa place dans la course au championnat des marqueurs de la Ligue de L’Ontario avec 22 buts et 26 passes en 36 points, à huit points de la tête.