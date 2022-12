Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 12e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la douzième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 12e semaine

1. Thunderbirds de Seattle (23-4-1-1)

2. ICE de Winnipeg (26-4-0-0)

3. Remparts de Québec (26-5-0-1)

4. Blades de Saskatoon (24-5-0-0)

5. Winterhawks de Portland (23-4-2-1)

6. 67’s d’Ottawa (24-6-0-1)

7. Knights de London (20-8-1-0)

8. Tigres de Victoriaville (22-7-1-3)

9. Mooseheads d’Halifax (21-7-3-1)

10. Battalion de North Bay (22-9-0-1)

MH. Blazers de Kamloops (18-6-3-2)

MH. Spirit de Saginaw (20-9-2-1)

MH. Spitfires de Windsor (19-7-3-1)

Conservant le premier rang national pour une deuxième semaine d’affilée, les Thunderbirds de Seattle ont ajouté trois autres victoires à leur fiche pour porter à neuf leur séquence de matchs sans défaite en temps réglementaire. Parmi les meilleurs moments de la semaine, il y a les deux gains face à Everett, le dernier étant survenu samedi à l’étranger au cours duquel les Thunderbirds l’ont emporté 5 à 1 alors que l’espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson a mené le bal avec quatre aides.

Le ICE de Winnipeg a profité au maximum de sa seule sortie de la semaine en battant son rival de Brandon 4 à 3 en prolongation alors que l’ailier gauche de 20 ans Owen Pederson a joué les héros en prolongation, inscrivant son deuxième but de la soirée. Il n’a pas été le seul patineur du ICE à réussir un doublé samedi puisque l’espoir en vue du Repêchage de la LNH 2023 Zachary Benson a fait de même. En 29 matchs cette saison, ce dernier mène l’équipe avec 20 buts et 46 points.

Avec deux victoires au cours de la semaine, les Remparts de Québec continuent de montrer l’exemple dans la LHJMQ, affichant désormais une fiche de 26-5-0-1. L’équipe a conclu la semaine avec deux gains contre Chicoutimi, deux matchs au cours desquels on a eu droit à d’impressionnantes performances de la part du joueur de centre de 20 ans des Remparts, Théo Rochette, qui a marqué deux buts et obtenu cinq aides. Cette saison, Rochette mène les Remparts avec 50 points en 30 parties.

Vainqueurs de neuf matchs de suite après une semaine parfaite de trois victoires, les Blades de Saskatoon sont parmi les équipes de l’heure dans le circuit, ayant grimpé au deuxième rang de l’Association Est de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 24-5-0-0. Les Blades ont montré leur flair offensif au cours de la dernière semaine, marquant 22 buts en trois matchs. L’espoir des Stars de Dallas Conner Roulette a imposé le rythme avec trois buts et six aides pour neuf points.

Avec deux gains dans une série aller-retour contre Vancouver, les Winterhawks de Portland sont invaincus en temps réglementaire à leurs sept dernières sorties et occupent maintenant le sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 23-4-2-1. Dans leur victoire en prolongation de 5 à 4 samedi, les Winterhawks s’étaient forgé une avance rapide de trois buts avant de devoir effectuer un retour dans les derniers instants de la troisième période. L’espoir des Penguins de Pittsburgh Ryan McCleary a inscrit le but gagnant en prolongation.

Les 67’s d’Ottawa amorcent la pause au sommet de la Ligue de l’Ontario avec un bilan de 24-6-0-1 et 49 points et ils ont ajouté deux victoires au cours de la semaine à leur impressionnante saison, face à Oshawa et Kingston. Face aux Generals, les 67’s l’ont emporté 3 à 2 à l’étranger et dans ce match, deux recrues – l’ailier droit Caden Kelly et le défenseur Henry Mews – ont marqué deux points.

Renversant leurs rivaux d’Owen Sound vendredi, les Knights de London ont signé leur troisième gain d’affilée et ont poursuivi une impressionnante séquence qui a vu le club trouver la colonne des victoires 11 fois à leurs 12 dernières sorties. Face à l’Attack, les Knights ont marqué cinq buts sans réplique – dont quatre au premier vingt – tandis que devant le filet, le gardien de 20 ans Brett Brochu a repoussé 36 tirs pour signer sa 14e victoire de la saison.

Menant l’Association Ouest de la LHJMQ avec un bilan de 22-7-1-3, les Tigres de Victoriaville ont ajouté une autre victoire au cours de la semaine en fermant la porte au Phoenix avec un gain de 3-0. Le capitaine des Tigres et vétéran ailier droit, Maxime Pellerin, a marqué deux fois dans la victoire alors qu’entre les poteaux, le gardien de but né en 2003, Nathan Darveau, a stoppé les 22 tirs dirigés contre lui pour son deuxième jeu blanc de la saison.

Ajoutant cinq points sur une possibilité de six au cours de la semaine, les Mooseheads d’Halifax partent pour la pause au deuxième rang de l’Association Est de la LHJMQ avec une fiche de 21-7-3-1 et 46 points. Parmi les faits saillants de la semaine, il y a la victoire de 7-2 à Charlottetown au cours de laquelle l’équipe a marqué six buts sans réplique. Le meneur du club est joueur de centre né en 2004, Markus Vidicek, a offert une performance de trois points, dont l’éventuel but gagnant.

Ajoutant deux autres victoires à sa fiche, le Battalion de North Bay a conclu la semaine avec des gains face à Mississauga et Barrie. Dans la victoire de 7 à 3 contre les Steelheads, l’espoir des Sabres de Buffalo Josh Bloom a imposé le rythme avec deux buts et une aide. Bloom, qui s’est joint au Battalion en novembre, a été une force avec son nouveau club, inscrivant 12 buts et 11 aides en 15 parties.

Mentions honorables

Récoltant deux victoires à l’étranger à Prince George – les deux décisions survenant en prolongation –, les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops, ont remporté quatre matchs de suite et continuent d’être pris en considération à l’échelle nationale. Celui qui a mené le bal chez les Blazers est l’espoir des Maple Leafs de Toronto Fraser Minten, qui a marqué dans les deux rencontres, dont le but en prolongation dans le premier.

Limité à un match au cours de la semaine, le Spirit de Saginaw en a tout de même profité, battant Flint 5 à 1 dans un match où le vétéran ailier droit Dean Loukus a marqué deux fois tandis que le talentueux défenseur et espoir des Ducks d’Anaheim Pavel Mintyukov a conclu la partie avec quatre aides. Mintyukov amorce la pause au sixième rang des pointeurs de la Ligue de l’Ontario avec 43 points en 31 rencontres.

Les Spitfires de Windsor partent en congé alors qu’ils sont les meneurs de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 19-7-3-1 et 42 points. Ils ont ajouté deux victoires la semaine dernière, avec des décisions clés face à Érié et Owen Sound. Contre les Otters, les Spitfires ont été témoins d’une performance dominante de l’espoir des Islanders de New York Matthew Maggio, qui a fait scintiller la lumière rouge cinq fois.