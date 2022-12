Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 11e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la onzième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 11e semaine

1. Thunderbirds de Seattle (20-4-1-1)

2. ICE de Winnipeg (25-4-0-0)

3. Remparts de Québec (24-5-0-1)

4. Blades de Saskatoon (21-5-0-0)

5. Winterhawks de Portland (21-4-2-1)

6. 67’s d’Ottawa (22-5-0-1)

7. Tigres de Victoriaville (21-6-1-3)

8. Knights de London (19-8-1-0)

9. Battalion de North Bay (20-8-0-1)

10. Mooseheads d’Halifax (19-7-2-1)

MH. Blazers de Kamloops (16-6-3-2)

MH. Rebels de Red Deer (21-5-1-3)

MH. Spirit de Saginaw (19-9-2-1)

Se hissant au premier rang national pour la première fois cette saison, les Thunderbirds de Seattle ont terminé la semaine avec sept points sur une possibilité de huit pour porter à six leur séquence de rencontres sans avoir subi la défaite en temps réglementaire. Parmi les faits saillants, les Thunderbirds ont mis fin à leur weekend avec une victoire de 5 à 2 sur Vancouver, où l’équipe a inscrit cinq buts sans riposte, incluant notamment une récolte de quatre buts dans une deuxième période très offensive. L’espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson a donné le ton pour Seattle en marquant deux fois.

Conservant leur position de meneurs dans la Ligue de l’Ouest, les joueurs du ICE de Winnipeg se sont illustrés à leurs deux dernières rencontres, inscrivant six buts dans chacune de leurs victoires contre Spokane et Regina. Dans le premier duel, Zach Benson a brillé en récoltant quatre points, incluant notamment son tout premier tour du chapeau. Pressenti comme choix de premier tour au prochain repêchage de la LNH, Benson aura l’occasion de briller sous les feux des projecteurs nationaux après avoir été sélectionné pour disputer le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023.

Bien qu’ils aient subi la défaite à deux reprises au terme de rencontres âprement disputées contre Val-d’Or et Shawinigan, les Remparts de Québec demeurent au sommet du classement de la LHJMQ avec une fiche de 24-5-0-1 et 49 points. Contre les Cataractes, les Remparts ont connu un départ canon en inscrivant deux buts après seulement neuf minutes de jeu. Les Remparts tenteront de renouer avec la victoire dès vendredi en amorçant une série aller-retour contre Chicoutimi.

Les Blades de Saskatoon ont remporté deux victoires la semaine dernière et ont prolongé leur série victorieuse à six, en commençant par une victoire de 5-4 en prolongation contre Brandon, suivi d’un revers de 9-0 face à Prince Albert. Brandon Lisowsky, choix de septième ronde des Maple Leafs de Toronto (2022), s’est illustré en inscrivant cinq points, soit trois buts et deux passes. Cette saison, Lisowsky occupe le deuxième rang des pointeurs des Blades avec 30 points en 26 rencontres.

Les Winterhawks de Portland ont remporté trois victoires au cours de la semaine, notamment un gain de 4-3 en tirs de barrage contre Seattle, une équipe qui figure aussi au sein du Top 10 de la LCH. Le gardien de but Dante Giannuzzi a mené les siens à la victoire en repoussant 37 lancées, sa meilleure performance cette saison. Grâce à cette victoire, Giannuzzi a porté sa fiche à 13-3-2-0 en saison, avec un pourcentage d’arrêts de .904 et une moyenne de buts alloués de 2,86, ce qui le classe parmi les meneurs de la Ligue de l’Ouest.

En inscrivant trois points en autant de matchs, les 67’s d’Ottawa ont terminé la semaine sur une bonne note avec une victoire de 5-3 face à Guelph. L’ailier droit de deuxième année Brady Stonehouse a mené le bal avec une récolte de deux buts et a aidé les siens à conserver le premier rang du classement de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 22-5-0-1. Cette saison, Stonehouse est à égalité au quatrième rang des marqueurs de l’équipe et continue de se rapprocher d’un rythme de production d’un point par match avec 15 buts et 11 passes en 28 rencontres.

Les Tigres de Victoriaville ont récolté trois points sur une possibilité de quatre au cours de la semaine, s’inclinant en tirs de barrage au terme d’un match chaudement disputé contre Shawinigan, avant de retrouver le chemin de la victoire trois soirs plus tard en l’emportant par la marque de 3-2 contre Rouyn-Noranda. Le meilleur buteur de l’équipe, Tommy Cormier, a profité de l’avantage numérique pour atteindre le plateau des 20 buts dans la victoire. Depuis le début de la saison 2022-2023, le joueur de 19 ans occupe le deuxième rang des pointeurs des Tigres avec 39 points en 31 matchs.

Les Knights de London ont remporté deux victoires consécutives et n’ont subi la défaite qu’à une seule reprise au cours de leurs 10 dernières sorties. Ils ont remporté une victoire de 1 à 0 en tirs de barrage contre Ottawa, une équipe qui figure aussi au sein du Top 10 de la LCH, et le gardien de but Brett Brochu s’est vu attribuer la première étoile après avoir repoussé les 31 tirs auxquels il a fait face pour enregistrer son deuxième blanchissage de la saison. Les Knights ont poursuivi sur leur lancée le lendemain soir en battant Peterborough 5-2, alors que Landon Sim, choix de repêchage des Blues de Saint-Louis, a marqué deux buts.

Invaincu en temps réglementaire à ses six derniers matchs, le Battalion de North Bay a inscrit des victoires importantes contre Mississauga et Saginaw au cours de la dernière semaine. Contre le Spirit, l’espoir des Jets de Winnipeg Dom DiVincentiis a réalisé une performance dominante devant le filet des siens en arrêtant 36 des 38 tirs dirigés vers lui dans une victoire de 4 à 2. Cette saison, DiVincentiis est à égalité au premier rang des gardiens de la Ligue de l’Ontario avec 15 victoires, une moyenne de buts alloués de 2,44 et un pourcentage d’arrêts de .910.

De retour dans le classement national, les Mooseheads d’Halifax ont profité d’un calendrier plus léger pour remporter des victoires à domicile contre Blainville-Boisbriand et Gatineau, toutes deux en tirs de barrage. De retour au sein de la formation depuis la fin novembre, les Mooseheads continuent de profiter des performances étincelantes de l’espoir des Predators de Nashville, Zachary L’Heureux, qui a inscrit deux buts dans une même rencontre pour une deuxième fois cette saison dans la victoire contre l’Armada. Le tenace ailier gauche compte 10 points en sept rencontres cette saison.

_

Mention honorable

Les Blazers de Kamloops, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, ont remporté trois victoires au cours de la semaine, dont deux contre leur rival de Victoria. Cette dernière victoire est survenue samedi et s’est soldée par la marque de 6-1 qui a vu l’espoir des Islanders de New York Daylan Kuefler mettre en valeur son talent de meneur de jeu, avec quatre passes.

Recevant une fois de plus de la reconnaissance au niveau national, les Rebels de Red Deer ont impressionné avec trois victoires pour se hisser au deuxième rang de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 21-5-1-3. Le meilleur marqueur des Rebels, Kai Uchacz, s’est inscrit sur la feuille de pointage chaque match pour terminer la semaine avec quatre buts et une passe.

Avec quatre points en autant de matchs, le Spirit de Saginaw a commencé la semaine de façon prometteuse, avec une victoire 8-3 sur la route à Érié. La recrue Hunter Haight, un espoir du Wild du Minnesota, a poussé la cadence avec deux buts et deux passes pour quatre points.