Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 10e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la dixième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 10e semaine

1. Remparts de Québec (24-3-0-1)

2. Thunderbirds de Seattle (17-4-1-0)

3. ICE de Winnipeg (23-4-0-0)

4. 67’s d’Ottawa (21-4-0-0)

5. Blades de Saskatoon (19-5-0-0)

6. Winterhawks de Portland (18-4-2-1)

7. Tigres de Victoriaville (20-6-1-2)

8. Phoenix de Sherbrooke (19-6-1-2)

9. Knights de London (17-7-1-0)

10. Spirit de Saginaw (17-7-2-0)

MH. Blazers de Kamloops (13-5-3-2)

MH. Battalion de North Bay (18-8-0-0)

MH. Mooseheads d’Halifax (17-7-2-1)

Au sommet du classement national pour une deuxième semaine consécutive, les Remparts de Québec ont terminé la semaine avec trois victoires pour porter leur séquence victorieuse à cinq, le tout ponctué par une remontée contre Val-d’Or, où la formation a inscrit trois buts en troisième période pour l’emporter 5-3. Choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc a mené le bal. En trois rencontres, il a marqué trois fois en plus d’ajouter deux passes pour se hisser au troisième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 43 points en 24 matchs.

Les Thunderbirds de Seattle, qui occupent le deuxième rang du classement de la Ligue de l’Ouest, en ont profité pour remporter deux victoires cette semaine, incluant notamment un gain de 3 à 1 sur la route face à Portland, une autre équipe qui figure à ce classement. Le vétéran gardien Thomas Milic a repoussé 35 rondelles en route vers la victoire. Cette saison, Milic a signé la victoire dans 13 de ses 15 rencontres, tout en se classant parmi les meneurs de la Ligue de l’Ouest avec un pourcentage d’arrêts de .919 et une moyenne de buts alloués de 2,35.

Après s’être incliné face à Swift Current vendredi, le ICE de Winnipeg a renoué avec la victoire le lendemain, s’imposant 6-4 à domicile contre Prince Albert. Dans cette victoire, deux choix de premier tour du Repêchage de la LNH 2022, soit Conor Geekie (Coyotes de l’Arizona) et Matthew Savoie (Sabres de Buffalo), ont tous deux trouvé le fond du filet à deux reprises, tandis que le vétéran ailier droit Ty Nash a conclu la rencontre avec trois passes. Le ICE demeure en tête de la Ligue de l’Ouest avec 46 points en 27 rencontres.

Se maintenant au quatrième rang du classement national, les 67’s d’Ottawa ont connu une semaine bien remplie, avec des victoires consécutives de 6-2 contre Flint et Peterborough. Face aux Firebirds, les 67’s tiraient de l’arrière par deux avant de reprendre les commandes et d’inscrire six buts sans riposte, dont quatre en troisième, alors que le gardien Max Donoso a repoussé 27 tirs pour signer sa 14e victoire de la saison, ce qui le place en tête de tous les gardiens de la Ligue de l’Ontario. Les 67’s occupent le premier rang de la Ligue de l’Ontario avec 42 points en 25 matchs.

Les Blades de Saskatoon ont commencé la semaine sur une bonne note en remportant une victoire de 5-1 à Edmonton. Né en 2004, l’attaquant Vaughn Watterodt a inscrit deux buts, tandis que le défenseur Tanner Molendyk a marqué son premier de la saison, qui s’est avéré être celui de la victoire. Molendyk, qui devrait être un choix de premier tour du prochain Repêchage de la LNH, a connu une semaine productive inscrivant quatre points en trois matchs.

Les Winterhawks de Portland, qui ont récolté trois points en autant de matchs, se sont démarqués vendredi grâce à une victoire de 3 à 1 sur Victoria où le meilleur buteur de la formation, Gabe Klassen, a inscrit son 16e but de la saison, tandis que le gardien de but recrue Jan Spunar a impressionné en repoussant 29 tirs. En 10 rencontres cette saison, le portier d’origine tchèque n’a subi qu’une seule défaite en temps réglementaire en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 2,90 en tant que deuxième gardien à Portland.

Grâce à une récolte d’au moins un point lors de neuf rencontres consécutives, incluant quatre victoires consécutives sur la route au cours de la dernière semaine, les Tigres de Victoriaville se sont hissés au premier rang de l’Association Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 20-6-1-2 et 43 points. Parmi les faits saillants de la dernière semaine, mentionnons une victoire de 3-2 en prolongation sur la route face à Acadie-Bathurst. Le meilleur buteur des Tigres, Tommy Cormier, a marqué son 19e but de la saison pour égaliser la marque avant que son coéquipier Nikita Prishchepov joue les héros en prolongation.

Récoltant trois points en autant de rencontres, la semaine du Phoenix de Sherbrooke a été marquée par une victoire de 4-3 en prolongation à domicile face à Shawinigan, où le meilleur buteur du Phoenix, Justin Gill, a inscrit le but gagnant avec seulement 46 secondes à faire à la période de prolongation. Cette saison, Gill a récolté 40 points en 28 matchs et n’est devancé que par l’espoir des Canadiens de Montréal, Joshua Roy, au premier rang des pointeurs de l’équipe.

Les Knights de London, qui ont remporté huit victoires consécutives, commencent à nouveau à attirer l’attention en se hissant parmi les 10 meilleures équipes au pays pour la première fois cette saison. Après avoir remporté quatre victoires additionnelles au cours de la dernière semaine, les Knights ont commencé du bon pied par un gain de 6-2 à domicile contre Guelph, où l’équipe a marqué six buts sans riposte après avoir tiré de l’arrière par deux points. Au cours de la semaine, le Russe Ruslan Gazizov a été l’un des contributeurs principaux pour London, inscrivant cinq points en trois rencontres.

Le Spirit de Saginaw n’a récolté qu’un seul point au cours de la semaine, s’inclinant 4 à 3 dans une rencontre âprement disputée contre Sault Ste. Marie. Malgré la marque finale, le Spirit a obtenu des résultats positifs de la part de sa nouvelle acquisition, Hunter Haight, un espoir du Wild du Minnesota, qui a trouvé le fond du filet et a ajouté une mention d’aide, avant d’ajouter deux autres passes le soir suivant contre Sarnia. Cette saison, Haight a accumulé 13 points, soit quatre buts et neuf passes en 22 rencontres.

Mention honorable

Les Blazers de Kamloops, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, continuent de s’attirer de l’attention à l’échelle nationale et sont restés invaincus en trois rencontres au cours desquelles ils ont récolté cinq points. La semaine a été marquée par une victoire de 9 à 3 sur Regina, au cours de laquelle l’espoir des Stars de Dallas, Logan Stankoven, a connu sa deuxième récolte de quatre points de la saison.

Avec une modeste série de trois victoires consécutives, le Battalion de North Bay s’est hissé au deuxième rang de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 18-8-0-0. La semaine s’est soldée par une victoire de 3-0 à Peterborough, grâce à une performance de 38 arrêts de Dom DiVincentiis, un choix des Jets de Winnipeg, qui a enregistré son premier blanchissage en carrière.

Après trois victoires consécutives, les Mooseheads d’Halifax ont conclu une semaine parfaite avec une victoire de 4-0 sur la route à Baie-Comeau. Le nouveau venu Josh Lawrence a marqué son premier but avec l’équipe, portant sa récolte à quatre points en trois matchs avec Halifax, tandis que le gardien Mathis Rousseau a repoussé les 33 tirs auxquels il a fait face pour enregistrer son deuxième blanchissage de la saison.