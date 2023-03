Classement du Top 10 de la LCH Kia 2022-2023 – 25e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la vingt-cinquième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 25e semaine

1. Olympiques de Gatineau (49-12-5-2)

2. Phoenix de Sherbrooke (50-13-3-2)

3. ICE de Winnipeg (57-10-1-0)

4. Thunderbirds de Seattle (54-11-1-2)

5. Remparts de Québec (53-12-1-2)

6. 67’s d’Ottawa (51-12-3-2)

7. Mooseheads d’Halifax (50-11-4-3)

8. Battalion de North Bay (48-17-2-1)

9. Blazers de Kamloops (48-13-4-3)

10. Blades de Saskatoon (48-15-4-1)

MH. Sting de Sarnia (41-18-5-4)

MH. Colts de Barrie (42-17-6-3)

MH. Cougars de Prince George (37-24-6-1)

Après avoir conclu leur saison régulière sur une séquence de 23-0-1, les Olympiques de Gatineau ont fini au premier rang du Top 10 Kia de la LCH. Les Olympiques ont gardé leur séquence active de façon dramatique mercredi alors qu’ils ont effacé un déficit de 3-0 avant de s’incliner 4-3 en prolongation face à Sherbrooke. Toutefois, Alexis Gendron (PHI) a marqué deux fois vendredi dans un gain de 6-1 contre Blainville-Boisbriand, avant de voir Olivier Nadeau (BUF) marquer le but gagnant en fusillade pour donner une victoire de 6-5 aux siens face à l’Armada le lendemain. Les 49 victoires des Olympiques les placent au deuxième rang à ce chapitre dans l’Association Ouest et au deuxième rang de leur histoire.

Pour la première fois depuis la troisième semaine de la saison, le Phoenix de Sherbrooke est de retour au deuxième rang. L’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a inscrit le but gagnant en prolongation contre Gatineau, avant d’obtenir trois points (2B, 1A) dans un gain de 7-1 contre Victoriaville vendredi. Samedi, le Phoenix a vaincu les Tigres en prolongation 5-4 après que l’espoir du Kraken de Seattle, Jacob Melanson, eut marqué son 50e but de la saison. Roy a marqué le but gagnant pour offrir au Phoenix sa 50e victoire de la saison. Les 50 gains de Sherbrooke les placent au sommet de l’Association Ouest de la LHJMQ à ce chapitre et au deuxième rang de l’histoire de la franchise.

Le ICE de Winnipeg a conclu sa saison avec deux victoires alors qu’il a fini au sommet des clubs de la Ligue de l’Ouest. Après une défaite de 6-4 face à Moose Jaw en milieu de semaine, le ICE a mis fin à son année avec deux gains contre Brandon; les Flyers de Philadelphie Connor McClennon et les Sénateurs d’Ottawa Zack Ostapchuk ont marqué en tirs de barrage dans une décision de 3-2 vendredi alors que samedi, les Coyotes de l’Arizona Conor Geekie a inscrit cinq points (3-2–5) dans un gain de 5-3. Les 57 victoires et 115 points de Winnipeg représentent des sommets dans la LCH à ces chapitres.

Malgré une fiche de .500 dans la dernière semaine, les Thunderbirds de Seattle ont conclu leur saison au deuxième rang de la Ligue de l’Ouest. À leur premier match d’une série de quatre, les T-Birds ont vaincu Kamloops 6-3, notamment grâce à deux buts des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther. Après une défaite de 6-5 le lendemain aux mains des Blazers, Seattle l’a emporté 7-3 à Portland alors que les Blackhawks de Chicago Kevin Korchinski a amassé quatre points (2-2–4). Les T-Birds ont mis fin à leur campagne avec une défaite de 3-1 face aux Winterhawks, mais leurs 54 victoires les placent au deuxième rang de la LCH et au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest.

Troisième club de la LHMQ parmi le top cinq, les Remparts de Québec ont conclu leur saison avec une série de huit victoires consécutives. Leurs trois derniers gains sont survenus au cours de la dernière semaine, à commencer par un triomphe de 6-3 contre Shawinigan. Un gain de 4-2 samedi face à l’Océanic a été souligné par le 50e but de la saison de Zachary Bolduc (STL) alors que dimanche, Jérémy Langlois (ARI) a marqué le but gagnant en tirs de barrage dans une victoire de 1-0 contre Rimouski. Les 53 gains des Remparts représentent un sommet dans la LHJMQ.

À la suite d’un record de concession de 51 victoires, les 67’s d’Ottawa ont grimpé d’un rang en tant que meilleure équipe de la Ligue de l’Ontario après avoir signé trois gains en trois matchs. Quatre différents patineurs ont marqué vendredi dans une victoire de 4-1 à Peterborough alors que les Flames de Calgary Jack Beck et Logan Morrison ont été les meneurs 24 heures plus tard dans un gain de 4 à 2 contre les Petes, ce qui procurait aux 67’s leur 50e victoire de la saison. Morrison a récolté quatre points (1-3–4) dimanche dans une victoire de 5 à 1 face à Barrie alors que les 67’s amorceront les séries éliminatoires sur une séquence de cinq victoires. Ottawa a remporté 50 matchs dans trois de ses quatre dernières saisons.

Les Mooseheads d’Halifax ont eu une fiche de 2-1-0-0 dans la dernière semaine, mais ils ont tout de même réussi à marquer 20 buts au passage. L’espoir des Blue Jackets de Columbus, Jordan Dumais, a obtenu six points (2B, 4A) tandis que Josh Lawrence en a obtenu cinq (2B, 3A) dans l’écrasante victoire de 9-0 des Mooseheads contre Charlottetown mercredi. Une défaite de 2-1 vendredi contre Cap-Breton a rapidement été oubliée samedi quand les Mooseheads ont atteint le plateau des 50 victoires pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise grâce à un gain de 10-5 contre les Islanders. Lawrence a récolté six points (3B, 3A) dans la victoire, rejoignant Dumais et l’espoir des Red Wings de Detroit, Alexandre Doucet, avec son 50e but. Les 107 points des Mooseheads les placent au deuxième rang de la LHJMQ à ce chapitre.

Le Battalion de North Bay a conclu sa saison sur une séquence de 11 victoires, grimpant en huitième place. L’espoir des Jets de Winnipeg Dom DiVincentiis a inscrit son cinquième jeu blanc de la saison jeudi dans un gain de 4 à 0 contre Hamilton, qui a été suivi d’une victoire de 5-2 à Niagara. Sa saison s’est conclue dimanche par une décision de 5 à 2 contre Mississauga alors qu’Anthony Romani et Jacob Therrien ont tous les deux récolté trois points (1-2–3). Les 48 gains du Battalion cette année ont établi un record de concession et le placent au deuxième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ontario.

Malgré une fin de saison avec une séquence de 1-2-1, les Blazers de Kamloops, hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, restent parmi les 10 meilleures équipes du circuit. Après que les Blazers eurent perdu le premier match d’une série aller-retour contre Seattle, l’espoir du Wild du Minnesota Caeden Bankier a inscrit le but gagnant dans le match revanche mercredi alors que les Blazers ont signé un gain de 6-5. Une défaite de 7-2 à Prince George vendredi et un revers en tirs de barrage face aux Cougars samedi ont mis fin à leur saison régulière, mais les 48 victoires des Blazers les placent à égalité au deuxième rang de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre en 2022-2023.

Les Blades de Saskatoon sont de retour parmi les 10 meilleures équipes du classement final après une séquence de deux victoires. Dans ce qui a été un avant-goût des séries de la Ligue de l’Ouest contre Regina, Trevor Wong a inscrit le but gagnant vendredi dans un gain de 3 à 2 contre les Pats. Saskatoon a conclu sa saison avec une victoire de 6-3 à Moose Jaw alors que Wong a marqué deux fois pour offrir aux Blades leur 48e victoire de la saison, le cinquième plus haut total de l’histoire de l’équipe.

Mentions honorables :

Le Sting de Sarnia a vu sa séquence de 14-0-3 prendre fin cette semaine, mais est l’un des clubs les plus en forme en vue des éliminatoires. L’espoir des Maple Leafs de Toronto Ty Voit a obtenu deux points vendredi dans une victoire de 4 à 1 contre Owen Sound avant que la séquence de son club ne s’arrête le lendemain avec une défaite de 5 à 2 face à Érié. Toutefois, Sarnia a renversé la situation de façon magistrale dimanche en battant Niagara 10 à 4, notamment grâce aux quatre points (2-2–4) de l’espoir des Ducks d’Anaheim Sasha Pastujov pour signer une 41e victoire, à égalité pour le troisième rang de l’histoire de la concession.

Les Colts de Barrie ont affiché un bilan de 2-1-0 à leur dernière semaine pour conserver leur place dans les mentions honorables. Le capitaine des Kings de Los Angeles Brandt Clarke a marqué deux fois jeudi dans un gain de 4 à 2 contre Sudbury alors qu’Evan Vierling a obtenu trois points (1-2–3) dans le cadre d’un triomphe de 5 à 2 contre Kingston. Une défaite de 5-1 à Ottawa à leur dernier match de la saison a fait en sorte que les Colts ont conclu leur campagne avec 42 victoires, les plaçant au sixième rang à ce chapitre dans la Ligue de l’Ontario.

Les Cougars de Prince George amorceront les séries éliminatoires en étant invaincus à leurs 11 derniers matchs de la saison alors qu’ils ont vaincu Kamloops deux fois dans la dernière semaine. Sept différents joueurs ont marqué dans un gain de 7 à 2 vendredi alors que Koehn Ziemmer et l’espoir des Stars de Dallas Chase Wheatcroft ont tous les deux marqué en tirs de barrage dans un gain de 3 à 2 le lendemain. Les 37 victoires des Cougars représentent leur plus haut total en une saison depuis 2016-2017.