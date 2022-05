Brett Budgell est le Joueur humanitaire de l’année

Brett Budgell s’est mérité le trophée du Joueur humanitaire de l’année présenté par Kia pour la saison 2021-2022.

Budgell s’est associé à l’organisme « Upper Room Hospitality Ministry » au cours des deux dernières saisons. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui permet à des individus et des familles de la communauté de Charlottetown d’assouvir leurs besoins alimentaires.

Le capitaine de Charlottetown a aussi amené sa propre initiative en créant le « Fill the Net Food Drive » qui a encouragé les partisans des Islanders à donner à la banque alimentaire pendant quatre parties au cours du mois de décembre.

_

(Voir les finalistes)