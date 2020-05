Annonce du meilleur attaquant défensif de 2019-2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québevc a dévoilé aujourd’hui le récipiendaire du Trophée Guy-Carbonneau. Créé en 2005, cet honneur récompense le meilleur attaquant défensif de la saison.

Une fois de plus, la ligue a déniché le présentateur le plus approprié pour annoncer le gagnant de la distinction. Avec son nom gravé sur ce trophée, il n’y avait pas de meilleur candidat que Guy Carbonneau lui-même pour révéler l’attaquant défensif de l’année. Carbonneau a évolué pendant quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi avant de connaître une superbe carrière dans la Ligue nationale de hockey au cours de laquelle il a remporté trois trophées Selke comme meilleur attaquant défensif et trois fois la Coupe Stanley. Il a inscrit des chiffres phénoménaux au niveau junior majeur (171B-264A) et fut récompensé pour ses exploits en étant élu au Temple de la Renommée de la LHJMQ en 2001. En novembre 2019, Carbonneau fut élu au Temple de la renommée du hockey.