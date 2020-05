Alexis Lafrenière remporte le Prix du meilleur espoir de l’année dans la LCH, présenté par Kubota Canada

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey est fière d’annoncer que le capitaine de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière est lauréat 2019-2020 du Prix du meilleur espoir de l’année dans la LCH, présenté par Kubota Canada.

Meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec une récolte de 112 points, soit 35 buts et 77 mentions d’aide en 52 matchs, Lafrenière est le patineur nord-américain le mieux classé d’après le classement final de la Centrale de dépistage de la LNH en vue du Repêchage de la LNH de 2020.

« Kubota Canada est enchanté d’être le commanditaire de présentation du Prix de meilleur espoir de l’année dans la LCH pour la saison 2019-2020, a déclaré Rob Allison, directeur de la marque et des partenariats avec les entreprises chez Kubota Canada Ltée. Même si la saison a été écourtée, nous avons vu de grandes performances au cours de l’hiver et je suis très heureux, au nom des employés et des concessionnaires Kubota d’un peu partout au Canada, de féliciter Alexis Lafrenière pour son titre de meilleur espoir de l’année dans la LCH! Bravo, Alexis! »

L’attaquant de 18 ans de Saint-Eustache, au Québec, a été le capitaine de l’Équipe Blanc qui a remporté l’édition 2020 du Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota, quelques semaines seulement après avoir été proclamé joueur le plus utile à son équipe et avoir remporté la médaille d’or avec le Canada à l’occasion du Championnat du monde junior de l’IIHF 2020. Depuis qu’il a été choisi par l’Océanic au premier rang du Repêchage de la LHJMQ en 2017, Lafrenière a inscrit 114 buts et ajouté 183 passes pour un total de 297 points en 173 rencontres en carrière. À noter qu’il est aussi finaliste pour le Prix de joueur de l’année dans la LCH, honneur qu’il a remporté il y a un an.

« J’aimerais simplement dire un gros merci pour le Trophée du Meilleur espoir », a mentionné Lafrenière. « C’est un réel honneur pour moi. J’ai eu la chance de jouer avec une équipe incroyable à Rimouski, donc c’est une distinction très spéciale ».

Depuis que le Prix du meilleur espoir dans la LCH a été remis pour la première fois en 1991, il y a eu 12 récipiendaires qui ont ensuite été réclamés au premier rang du Repêchage de la LNH. Cette liste comprend Connor McDavid des Otters d’Érié (Edmonton, 2015), Nail Yakupov du Sting de Sarnia (Edmonton, 2012), Ryan Nugent-Hopkins des Rebels de Red Deer (Edmonton, 2011), John Tavares des Knights de London (Islanders de New York, 2009), Steven Stamkos du Sting (Tampa Bay, 2008), Patrick Kane des Knights (Chicago, 2007), Vincent Lecavalier de l’Océanic (Tampa Bay, 1998), Joe Thornton des Greyhounds de Sault Ste. Marie (Boston, 1997), Chris Phillips des Raiders de Prince Albert (Ottawa, 1996), Bryan Berard des Red Wings Jr de Detroit (Ottawa, 1995), Alexandre Daigle des Tigres de Victoriaville (Ottawa, 1993) et Eric Lindros des Generals d’Oshawa (Québec, 1991). Ce prix n’a pas été présenté de 2003 à 2005, période au cours de laquelle le gardien de but Marc-André Fleury des Screaming Eagles de Cape Breton et le capitaine de l’Océanic Sidney Crosby ont chacun été sélectionnés au premier rang par les Penguins de Pittsburgh.

Les finalistes pour ce prix cette année étaient Quinton Byfield, des Wolves de Sudbury dans la Ligue de l’Ontario, et Kaiden Guhle, des Raiders de Prince Albert de la Ligue de l’Ouest.