Rencontrez les joueurs de la LHJMQ dans la cuvée 2023 du Repêchage LNH!

Un total de 12 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont été choisis lors de la Séance de sélection 2023 de la LNH qui a eu lieu à Nashville, au Tennessee, les 28 et 29 juin.

Le meilleur espoir Ethan Gauthier, qui était classé 16e parmi les patineurs nord-américains, a été le premier joueur de la LHJMQ repêché lorsqu’il a été choisi 37e au total par le Lightning de Tampa Bay.

Douze franchises de la LNH se sont tournées vers des espoirs de la LHJMQ cette année, tandis que les Mooseheads d’Halifax ont vu deux de leurs joueurs être réclamés : le centre Mathieu Cataford et le défenseur Dylan MacKinnon. Le Phoenix de Sherbrooke avait également deux représentants à la Séance de sélection, Gauthier et Justin Gill, mais les deux avants ont été échangés, à Drummondville et Acadie-Bathurst respectivement, plus tôt ce mois-ci lors du Repêchage de la LHJMQ.

Voici les joueurs de la LHJMQ sélectionnés lors du Repêchage de la LNH de cette année :

Ethan Gauthier | 2/37 | Tampa Bay

Etienne Morin | 2/48 | Calgary

Mathieu Cataford | 3/77 | Vegas

Dylan MacKinnon | 3/83 | Nashville

Andrei Loshko | 4/116 | Seattle

Cam Squires | 4/122 | New Jersey

Quentin Miller | 4/128 | Montréal

Marcel Marcel | 5/131 | Chicago

Justin Gill | 5/145 | New York Islanders

Luke Coughlin | 6/191 | Floride

Matteo Mann | 7/199 | Philadelphie