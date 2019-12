McIsaac obtient deux passes dans la victoire du Canada sur l’Allemagne

OSTRAVA, République tchèque – Nolan Foote (Kelowna, C.-B./Kelowna, WHL), Liam Foudy (Scarborough, Ont./London, OHL) et Ty Dellandrea (Port Perry, Ont./Flint, OHL) ont inscrit un but et une aide chacun pour mener l’équipe nationale junior du Canada à une victoire de 4-1 sur l’Allemagne au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF, lundi.

Cette victoire, la 14e en autant de matchs contre l’Allemagne au Mondial junior, place le Canada aux commandes du groupe B – il peut décrocher la première place du groupe avec une victoire sur ses hôtes, les Tchèques, lors du dernier match de la ronde préliminaire, mardi (13 h HE/10 h HP).

Joel Hofer (Winnipeg, Man./Portland, WHL) a effectué 18 arrêts pour porter la victoire à sa fiche à son premier départ international, et il est passé à 67 secondes près de réussir un jeu blanc.

Les Canadiens ont amorcé la rencontre avec fougue, devançant l’Allemagne 12-7 au chapitre des tirs au but en première période, et Foote a récupéré une rondelle libre en zone privilégiée et a décoché un tir rapide sous la barre transversale après 12 minutes de jeu pour prendre les devants 1-0.

Foudy a doublé l’avance à 12 min 24 s de la deuxième période, s’avançant à partir de la ligne bleue et se frayant un chemin dans la circulation pour déjouer le gardien de but allemand Hendrik Hane, puis Calen Addison (Brandon, Man./Lethbridge, WHL) a décoché un puissant tir de la pointe pendant un cinq contre trois seulement 1 min 37 s par la suite pour creuser l’écart à 3-0.

Hofer était au sommet de sa forme en deuxième période, faisant un arrêt de la jambière gauche devant Dominik Bokk lors d’un deux contre un et bloquant le tir de John Peterka avec la mitaine lors d’une échappée en désavantage numérique quelques secondes avant le but d’Addison.

Des punitions canadiennes ont donné lieu au seul but de l’Allemagne à la fin de la troisième période; Yannik Valenti a trompé la vigilance de Hofer grâce à un tir sur réception pendant une double supériorité numérique.

Dellandrea a inscrit le dernier but du match dans un filet désert à 10 secondes de la fin.

(Source : Hockey Canada)