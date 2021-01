Maxi et la LHJMQ dévoilent les gagnants du concours « Arranges-y le portrait » !

BOUCHERVILLE, le 29 janvier 2021 – La Ligue de hockey junior majeur du Québec en collaboration avec Maxi, son partenaire d’épicerie officiel, sont fiers d’annoncer les gagnants du concours « Arranges-y le portrait » !

Déployé à travers tout le Québec, le concours a permis aux amateurs de hockey junior âgés de 16 ans et moins de se procurer un gabarit en magasin et de créer le prochain masque de gardien de but de leur cerbère favori.

Au cours des prochaines semaines, les dessins seront reproduits sur des casques de gardiens de but officiels CCM grâce aux artistes reconnus dans les techniques « airbrush » : Sylvie Poitras de l’entreprise Airbrush Zap et Stéphane Bergeron de l’entreprise Griff Airbrush.

Voici la liste des gagnants, par région :

Alexia Brodeur, Drakkar de Baie-Comeau

Léo Drapeau, Armada de Blainville-Boisbriand

Lily-Rose Racine, Saguenéens de Chicoutimi

Benjamin Lussier, Voltigeurs de Drummondville

Isaac Daunais, Remparts de Québec

Olivier Synnott, Océanic de Rimouski

Logan Joly, Cataractes de Shawinigan

Hugo Boilard, Phœnix de Sherbrooke

Louka Gauthier, Foreurs de Val-d’Or

Mathéo Collard, Tigres de Victoriaville

« Je félicite les gagnants du concours et remercie tous ceux qui y ont participé », affirme Marc-André Dubois, gestionnaire de marque pour Maxi. « Les jeunes ont fait preuve de beaucoup d’originalité et de créativité et le jury a été impressionné par leur talent. »

« Nous avons reçu plusieurs centaines de dessins et les choix ont été difficiles à faire », a indiqué Karl Jahnke, Chef de l’exploitation de la LHJMQ. « J’ai déjà très hâte de voir les dessins reproduits sur de vrais casques CCM. J’espère avoir l’occasion de voir les réactions des gagnants lors de la réception de leur prix grâce aux réseaux sociaux ! »

À propos de Maxi

La bannière Maxi est membre du groupe Loblaw, Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec fait partie de la Ligue canadienne de hockey, la meilleure ligue de développement au monde. La LHJMQ a pour mission de faire évoluer le hockey par l’encadrement sportif et académique de ses joueurs d’élite dans un environnement sécuritaire et formateur pour les préparer à leur vie d’adulte.