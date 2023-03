Mario Cecchini présenté comme futur Commissaire de la LHJMQ

Plus tôt cet après-midi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a présenté Mario Cecchini comme futur commissaire de la LHJMQ. Il a été présenté aux médias par le président de l’Assemblée des membres, Richard Létourneau.

Mario Cecchini est le président des Alouettes de Montréal depuis 2020. Il a précédemment travaillé comme président de Corus Média et Corus Radio, à titre de vice-président principal d’Astral et a agi comme consultant pour DSJ Solutions. De plus, le diplômé du Collège Algonquin est un membre de plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Fondation du cancer du sein du Québec et de la Maison source bleue (maison de soins palliatifs).

« Mario Cecchini était un choix évident pour prendre le relai à titre de commissaire de la LHJMQ. Nous avons rencontré sept candidats différents pour le poste, mais Mario s’est distingué par sa grande empathie, son sens de l’écoute et son expertise au niveau des communications et du marketing. Son expérience dans le sport en général, son grand talent de communicateur et son bilinguisme sont des atouts non-négligeables qui ont fait de lui le successeur idéal à Gilles Courteau », a mentionné Richard Létourneau, Président de l’Assemblée des Membres.

« Mon arrivée à la LHJMQ représente un défi de taille, mais qui est très emballant. Mon mandat sera toujours d’encadrer les jeunes de notre société afin de les aider à évoluer et devenir des citoyens modèles. Je sais que la ligue mise sur des partisans passionnés et c’est pourquoi j’en fais ma mission personnelle de continuer de faire rayonner les différents marchés du circuit », a souligné Mario Cecchini.

Monsieur Cecchini prendra les rênes du Bureau du commissaire le 8 mai prochain. Il succède à Gilles Courteau qui a été le commissaire de la LHJMQ pendant 37 ans.

(Crédit photo : Vincent Ethier / LHJMQ)