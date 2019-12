Les joueurs de la LHJMQ mènent la Russie vers un blanchissage du Canada

OSTRAVA, République tchèque – Ensemble, Nico Daws (Burlington, Ont./Guelph, OHL) et Joel Hofer (Winnipeg, Man./Portland, WHL) ont fait 34 arrêts, mais l’équipe nationale junior du Canada a été blanchie dans une défaite de 6-0 contre la Russie samedi au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF.

Ce revers du Canada signifie que les cinq équipes du groupe B – l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la République tchèque et la Russie – ont accumulé une victoire et une défaite à mi-chemin de la ronde préliminaire.

Alexander Khovanov (Wildcats de Moncton) a ouvert la marque après seulement 1 min 44 s de jeu, récupérant une passe en sortie de zone à la ligne bleue canadienne, pour ensuite décocher un tir du poignet qui a frappé le bloqueur de Daws et bondi par-dessus le gardien.

Pavel Dorofyev a creusé l’écart à 2-0 à mi-chemin de la première période lorsqu’il a manœuvré dans un espace libre derrière la défensive et expédié la rondelle derrière Daws du revers, et Nikita Rtishev a profité d’un retour 3 min 30 s plus tard pour accentuer l’avance des Russes à 3-0 après 20 minutes.

Le Canada s’est ressaisi à l’offensive au deuxième tiers, effectuant 14 tirs au but, sans toutefois parvenir à déjouer le cerbère russe Amir Miftakhov, qui a repoussé 28 tirs au total pour signer le cinquième jeu blanc seulement contre le Canada dans l’histoire du Mondial junior.

Nikita Alexandrov (Islanders de Charlottetown) a provoqué un changement de gardien de but tôt dans l’engagement médian lorsqu’il s’est amené depuis l’aile droite avant faire 4-0 en contournant Daws, qui a cédé sa place à Hofer.

Hofer a offert une bonne performance au cours de ses 38 minutes de jeu, stoppant 20 des 22 tirs dirigés vers lui.

Egor Sokolov (Eagles du Cap-Breton) a réussi à faire dévier un tir de Yegor Zamula pour porter le pointage à 5-0 à 13 min 9 s, puis Khovanov a préparé le but de Grigori Denisenko qui a couronné la marque en fin de deuxième période.

Au total, la Russie a dominé 40-28 au chapitre des tirs au but.

Les Canadiens tenteront de rebondir lundi lorsqu’ils affronteront l’Allemagne (9 h HE/6 h HP).

_

(Source : Hockey Canada)