Le Canada bat les Tchèques au Mondial Junior, remporte le Groupe B

OSTRAVA, République tchèque – Barrett Hayton (Peterborough, Ont./Arizona, NHL) et Dylan Cozens (Whitehorse,Yn/Lethbridge, WHL) ont chacun inscrit un but et trois aides, et l’équipe nationale junior du Canada a frappé cinq fois en avantage numérique dans un triomphe de 7-2 contre la République tchèque en fin de ronde préliminaire mardi au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF.

Cette victoire permet aux Canadiens de prendre la tête du groupe B et met la table pour un duel contre la Slovaquie en quart de finale jeudi (9 h HE/6 h HP).

Sept joueurs différents ont marqué pour le Canada, et dix ont récolté au moins un point. Joseph Veleno (Kirkland, Qc/Grand Rapids, AHL) a terminé la rencontre avec un but et deux aides, tandis que Joel Hofer (Winnipeg, Man./Portland, WHL) a effectué 17 arrêts.

Le jeu de puissance du Canada s’est illustré en première période, égalisant un record au tournoi grâce à une production de quatre buts.

Veleno a souligné son retour au sein de la formation avec éclat lorsqu’il a saisi le disque qui avait bondi sur la jambe d’un Tchèque et déjoué le gardien de but Lukas Parik après moins de cinq minutes de jeu, et Nolan Foote (Kelowna, C.-B./Kelowna, WHL) a mis en valeur son tir une fois de plus à mi-chemin de la période initiale en décochant sur réception avec puissance pour déjouer Parik.

Le Canada a pris fermement les commandes de la rencontre lors d’une supériorité numérique de deux joueurs. Hayton a fait 3-0 à 13 min 29 s après de longues minutes de vérification des reprises vidéo, qui ont révélé que son tir avait tout juste traversé la ligne des buts, et Connor McMichael (Ajax, Ont./London, OHL) a soutiré la rondelle d’une mêlée devant le filet avant de porter le pointage à 4-0 un peu plus d’une minute plus tard.

Parik a quitté le match en raison d’une blessure à la suite du but de McMichael, et Nick Malik s’est amené en relève alors que son homologue avait cédé quatre fois en neuf tirs.

Après 11 minutes sans but en deuxième période, les équipes ont réalisé ensemble une explosion offensive record.

Vojtech Strondala a inscrit les hôtes dans la colonne des buts à 11 min 10 s lorsqu’il a fait passer la rondelle de son patin à son bâton avant de battre Hofer en avantage numérique, et Libor Zabransky a pris un tir rapide qui a échappé au portier canadien 14 secondes plus tard pour réduire l’écart à deux buts.

Le Canada n’a toutefois mis que 10 secondes pour répliquer lorsqu’un disque dégagé en fond de zone adverse par Ty Smith (Lloydminster, Alb./Spokane, WHL) a fait un bond favorable vers l’avant du filet, puis sur le bâton de Liam Foudy (Scarborough, Ont./London, OHL). Le pointage était alors de 5-2.

Ces trois buts en 24 secondes sont les trois buts combinés les plus rapides de l’histoire du Mondial junior.

Cozens a ajouté un filet en avantage numérique à 12 min 30 s en faisant dévier un tir de Calen Addison (Brandon, Man./Lethbridge, WHL) pour permettre aux Canadiens de restaurer leur avance de quatre buts avant de retraiter au vestiaire.

Le Canada a veillé à protéger sa victoire en troisième période, dominant les Tchèques 12-4 au chapitre des tirs au but.

Jared McIsaac (Truro, N.-É./Halifax, LHJMQ) a complété la marque à mi-chemin de la dernière période au moyen d’un tir précis du point d’appui qui a filé dans la mêlée et derrière Malik.

(Source : Hockey Canada)